Trump Netanyahu’nun İranlıları sokağa çağırma teklifini reddetti

00:2326/03/2026, Perşembe
Trump, Netanyahu’nun İran çağrısını kabul etmedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma önerisini geri çevirdiği iddia edildi. Kaynaklara göre, Netanyahu İran’da istikrarsızlık fırsatından yararlanmayı önerirken, Trump bu tür bir çağrının katliamlara zemin hazırlayacağı endişesiyle teklifi reddetti. Görüşmede Trump, “İnsanlara bilinçlensinler diye mi sokağa çıkın diyelim? Bunu neden yapalım ki?” ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan eş zamanlı açıklama planı

ABD'de yayın yapan Axios haber portalının haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi iki ABD'li yetkili ve ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynak, iki lider arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Kaynaklara göre, Netanyahu, Trump'a İran rejiminin büyük bir kaos içinde olduğunu ve istikrarsızlaştırmak için bir fırsat penceresi açıldığını ileri sürdü.

Netanyahu'nun iki liderin eş zamanlı olarak İranlıları sokağa davet eden ortak bir açıklama yapmasını önerdiğini ileri süren kaynaklar, Trump'ın ise bu tür bir çağrının yalnızca katliamlara zemin hazırlayacağı endişesini dile getirerek teklifi reddettiğini belirtti.

"İnsanlara bilinçlensinler diye mi sokağa çıkın diyelim?"

Ayrıca, kaynaklara göre, Trump, görüşmede Netanyahu'ya "İnsanlara bilinçlensinler diye mi sokağa çıkın diyelim? Bunu neden yapalım ki?" dedi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Mart'taki yaptığı çağrıda, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savunarak, ülkede halk ayaklanması peşinde olduklarının mesajını vermişti.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

MEB takvimi 2026: Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Resmi tarihler