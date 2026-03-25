İran'dan cephe genişletme sinyali: Hürmüz'den sonra Babu'l Mendeb Boğazı uyarısı

İran basınına konuşan askeri yetkili, ABD ve İsrail’in bölgedeki tüm hareketlerini izlediklerini belirterek, İran kıyılarına yönelik olası bir askeri harekata karşı ülkesinin "Babu'l Mendeb Boğazı'nı tehdit edebilme kapasitesine sahip olduğu" iddiasında bulundu.