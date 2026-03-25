İran'dan cephe genişletme sinyali: Hürmüz'den sonra Babu'l Mendeb Boğazı uyarısı

20:5825/03/2026, Çarşamba
AA
İran, Babu'l Mendeb Boğazı’nda kontrol ve güç mesajı verdi.
İran basınına konuşan adı açıklanmayan askeri yetkili, ABD ve İsrail’in bölgedeki tüm hareketlerini izlediklerini belirtti. Yetkili, İran kıyılarına olası bir saldırı durumunda ülkesinin Babu'l Mendeb Boğazı’nı tehdit edebileceğini ileri sürdü. Ayrıca yeni cepheler açabileceklerini açıklayarak cepheyi genişletme sinyali verdi. Her türlü senaryoya karşı hazır olduklarını ifade eden yetkili, ABD’nin kara harekatı hamlesi gerçekleştirmesi halinde kendisini yeni bir krizin içinde bulacağını söyledi.

İran basınına konuşan askeri yetkili, ABD ve İsrail’in bölgedeki tüm hareketlerini izlediklerini belirterek, İran kıyılarına yönelik olası bir askeri harekata karşı ülkesinin "Babu'l Mendeb Boğazı'nı tehdit edebilme kapasitesine sahip olduğu" iddiasında bulundu.

"Yeni cepheler açarız"

Adı açıklanmayan İranlı askeri yetkili, yerel basına ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’a ait adalar ile anakaraya yönelik harekat başlatılması halinde yeni cepheler açacaklarını belirten askeri yetkili, ülkesinin, "Babu'l Mendeb Boğazı’nı tehdit edebilme kapasitesine sahip olduğunu" ileri sürdü.

ABD’nin kara harekatı hamlesi gerçekleştirmesi halinde kendisini yeni bir krizin içerisinde bulacağı uyarısında bulunan askeri yetkili, İran’ın her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu belirtti.





TOKİ Çorum kura tarihi 2026: TOKİ Çorum 2 bin 867 sosyal konut kura çekilişi ne zaman?