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Dünya Trump, Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi
AMERİKA

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından "2021 Nobel Barış Ödülü"'ne aday gösterildi. Trump'ın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki "tarihi barış anlaşması"na sağladığı katkılar gerekçesiyle aday gösterildiği biliniyor.

Haber Merkezi DHA
Trump Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
Trump Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Trump'ın ödüle adaylığı, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından sunuldu.

BAE VE İSRAİL ANLAŞMASI ETKİLİ OLDU!

ABD Başkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan ötürü 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği ifade edildi.

Tybring-Gjedde, Nobel Komitesine sunduğu adaylık mektubunda, Trump yönetiminin, BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin tesisinde kilit rol oynadığı ve diğer Orta Doğu ülkelerinin BAE'nin ayak izlerini takip edeceğinin umulduğunu belirterek anlaşmanın, Orta Doğu'yu iş birliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir oyun değiştirici olabileceğini vurguladı.

Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li ortak heyetler, 31 Ağustos'ta, ilk defa Tel Aviv'den ticari bir uçak seferiyle Abu Dabi'ye gelip normalleşme anlaşması için 2 günlük görüşmeler gerçekleştirmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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