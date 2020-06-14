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Dünya Trump siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
AMERİKA

Trump siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma’nın Tulsa kentinde 19 Haziran’da yapacağı seçim mitingini siyahi Amerikalılardan gelen talep üzerine bir gün erteledi. Trump, "Seçim mitingini 19 Haziran’da Oklahoma’nın Tulsa kentinde önceden planlamıştık. Maalesef bu ’Juneteenth’ tarihine denk geldi. Afrika kökenli Amerikalı birçok arkadaşım ve destekçim bize ulaşıp, miting tarihini değiştirmemizi önerdi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Trump’ın gelen tepkiler üzerine aldığı bu karar 'geri çekilme' olarak yorumlandı.
Trump’ın gelen tepkiler üzerine aldığı bu karar 'geri çekilme' olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oklahoma’nın Tulsa kentine 19 Haziran’da yapacağı seçim mitingini bir ertelediğini duyurdu.

19 Haziran’ın ülkede köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü olarak kutlanan ’Juneteenth’ tatiline denk gelmesi nedeniyle siyahi Amerikalıların talebi üzerine mitingini bir gün erteledi.

Trump yaptığı açıklamada, "Seçim mitingini 19 Haziran’da Oklahoma’nın Tulsa kentinde önceden planlamıştık. Maalesef bu ’Juneteenth’ tarihine denk geldi. Afrika kökenli Amerikalı birçok arkadaşım ve destekçim bize ulaşıp, miting tarihini değiştirmemizi önerdi" ifadelerini kullandı.

"Trump geri adım attı"

Trump’ın gelen tepkiler üzerine aldığı bu karar bazı medya kurumları Trump’ın geri adım attığı şeklinde yorumlandı.

Amerikan iç savaşı devam ederken, 22 Eylül 1862’de dönemin ABD Başkanı Abraham Lincoln, 1 Ocak 1863 tarihi itibariyle Amerika Konfedere Devletleri’nde yaşayan siyahi kölelere özgürlük ilan eden başkanlık emri özgürlük bildirgesini yayınlamıştı. Teksas ise 19 Haziran 1985 tarihinde Özgürlük Bildirgesi kapsamına girmişti.

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