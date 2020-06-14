Trump siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi

Hayat

Edebiyat kapitalizmin güdümünde

Kültür endüstrisinin çarkları gelip sosyal medyanın öğütücülüğüne dayandı. Yaratma süreci, edebiyat sosyolojisinin üç ayağı olan yayıncı, dağıtımcı ve okur, işlevselliğini kaybederek cam ekranların “kalpli beğeni” sayfalarında yeni bir kabuk bağladı. Artık, bir edebiyat eserinin, yaratma sürecinin en maddî neticesi olan içeriği, o eseri üreten sanatçının görselliğinin çok gerisine düşmüştür.