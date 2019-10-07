Trump: Suriye'de taraf tutmuyorum Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var ABD Başkanı Trump gazetecilere Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'de kimsenin tarafını tutmadığını ifade eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Ona 'DEAŞ'lılar sizin sorumluluğunuz dedim. ABD bir polis gücü değildir bu bizim görevimiz olmamalı" dedi.

Haber Merkezi 07 Ekim 2019, 23:46 Son Güncelleme: 08 Ekim 2019, 00:19 Yeni Şafak