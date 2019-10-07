Dünya Trump Suriyede taraf tutmuyorum Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
AMERİKA

Trump: Suriye'de taraf tutmuyorum Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Trump gazetecilere Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'de kimsenin tarafını tutmadığını ifade eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Ona 'DEAŞ'lılar sizin sorumluluğunuz dedim. ABD bir polis gücü değildir bu bizim görevimiz olmamalı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.

"Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var"

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu dile getiren Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var" olduğunu kaydetti.

Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi" ifadesini kullandı.

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