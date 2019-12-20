Dünya Trump, Türkiyeye yaptırımları da içeren savunma bütçesini bugün imzalayacak
AMERİKA

​Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren savunma bütçesini bugün imzalayacak

Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren savunma bütçesini bugün imzalayacak

Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren savunma bütçesini bugün imzalayacağını açıkladı. Tasarı, S-400'lerle ilgili CAATSA yaptırımları, TürkAkımı projesi için yaptırım, F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, içerisinde Türkiye'ye yaptırımların da yer aldığı 2020 bütçe tasarısını bugün imzalayacağını duyurdu.

Trump'tan Türkiye açıklaması: Adil davranılmadı
DÜNYA
Trump'tan Türkiye açıklaması: Adil davranılmadı

Tasarı Türkiye'ye yaptırım da içeriyor

Tasarı, S-400'lerle ilgili CAATSA yaptırımları, TürkAkımı projesi için yaptırım, F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyor.

Trump'tan Türkiye açıklaması: Yaptırım arayışında değiliz
DÜNYA
Trump'tan Türkiye açıklaması: Yaptırım arayışında değiliz

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıktığını açıklamıştı

Konuyla ilgili temmuz ayında Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde de Trump'ın, "NATO müttefiki Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının tamamının uygulanmasına karşı çıktığını" dile getirdiği bildirildi.

Haberde, Trump ile bazı senatörler arasında hafif atışmaların da yaşandığı belirtilen görüşmede, ABD Başkanı'nın yaptırımlardan ziyade Türkiye ile nasıl müzakere edilmesi gerektiği konusuna vurgu yaptığı ifade edildi.

"Önceki yönetim Türkiye'ye hatalar yaptı"

  • Trump, Türkiye konusunda geçen hafta yaptığı son açıklamada, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." demişti.

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