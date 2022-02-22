Dünya Trump Ukrayna üzerinden Bidenı hedef aldı Ben olsaydım Putin bunları asla yapamazdı
AMERİKA

Trump 'Ukrayna' üzerinden Biden'ı hedef aldı: Ben olsaydım Putin bunları asla yapamazdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz nedeniyle Joe Biden yönetimini hedef aldı. Biden'ın süreci iyi yönetemediğini ifade eden Trump, "Putin şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapamazdı" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Trump Ukrayna üzerinden Bidenı hedef aldı: Ben olsaydım Putin bunları asla yapamazdı
Trump - Biden

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin Joe Biden yönetimini eleştirdi.

"BEN OLSAYDIM PUTİN BUNLARI YAPAMAZDI"

Durumun güzelce ele alınması durumunda Ukrayna'da yaşananların bu noktaya gelmeyeceğini belirten Trump, "Vladimir Putin'i gayet iyi tanıyorum, şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapmazdı, buna imkan yok." ifadesini kullandı.

YAPTIRIMLARI 'ZAYIF' BULDU

Trump, artan petrol fiyatlarıyla Biden yönetimi döneminde Rusya'nın gittikçe zenginleştiğine işaret ederek, "Zayıf yaptırımlar, bir ülkenin ve stratejik önemdeki toprakların ele geçirilmesiyle kıyaslandığında çok önemsiz." görüşünü paylaştı.

Artan petrol fiyatlarıyla Putin'in istediğini aldığını kaydeden Trump, "ABD'nin enerjisi Trump yönetimi döneminde bağımsızdı. Bu, daha önce hiç elde edemediğimiz bir bağımsızlıktı ve petrol fiyatları çok düşüktü. Şimdi ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında." değerlendirmesinde bulundu.

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