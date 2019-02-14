Dünya Trump duvar için her yolu deniyor OHAL ilan edecek
AMERİKA

Trump 'duvar' için her yolu deniyor: OHAL ilan edecek

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına yapılması planlanan duvar bütçesinin onaylanmaması nedeniyle ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor. Kongre'de bütçe onaylanmadığı için hükümet 35 günlüğüne kapanmıştı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, federal hükümetin açık kalıp kalmayacağı konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü Sanders, Trump'ın bütçe yasasını imzalayacağını ve federal hükümetin yeniden kapanması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtti.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump, daha önce de dile getirdiği gibi hükümet bütçe yasasını imzalayacak, ancak sınırımızdaki ulusal güvenlik ve insani krizi durdurduğumuzdan emin olmak için ulusal acil durum da dahil gerekli başkanlık tedbirlerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanders ayrıca, Trump'ın "Meksika sınırına duvar" vaadini yerine getireceğini ve sınırları koruma konusunda gerekli adımları atacağını vurguladı.

Duvarın finansmanı için "ulusal acil durum"

Trump'ın "ulusal acil durum" adımı Amerikan medyasında tartışmalara neden olurken, bazı uzmanlar Trump'ın tartışmalı bir konuda acil durum ilan etmesinin Anayasal olarak sorunlu olduğunu iddia ediyor.

Kongreden Meksika sınırına duvar örülmesi için istediği bütçeyi alamayan Trump'ın "sınır güvenliği konusunda ulusal acil durum" ilan ederek söz konusu duvarın finansmanını temin etmesi bekleniyor.

Hükümet 35 gün kapanmıştı

ABD Başkanı Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi, Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 35 günlüğüne kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen üç haftalık harcamalar yasası, Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

REKLAM

Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

ABD'nin yeni adalet bakanı William Barr oldu
DÜNYA
ABD'nin yeni adalet bakanı William Barr oldu
/**/
Faizler daha da düşecek

Faizler daha da düşecek

​Maliye Bakanı Albayrak, İzmir'de konuştu.
Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Bakan Akar'dan Münih Güvenlik Zirvesi'de önemli açıklama.
Bedelini ödeyecekler

Bedelini ödeyecekler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polise saldıran HDP'li vekile tepki.
Eski defterler açıldı

Eski defterler açıldı

MHK başkanı olmasının ardından ortalık karıştı.
Kaynağaçok yaklaştık

Kaynağaçok yaklaştık

Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde bulacağız.
Yeni Şafak okur anketi

Yeni Şafak okur anketi

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Bu sene TEKNOFEST'e rekor katılım bekleniyor.
Temizliğe devam edeceğiz

Temizliğe devam edeceğiz

​Bakan Çavuşoğlu: Bunun kaçarı, alternatifi yok.

Kadıköy'de yangın paniği

Kadıköy'de yangın paniği

14 katlı bina inşaatındaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Dolapta saklamayın

Dolapta saklamayın

Bilindiği gibi değil: Faydasından çok zararı var.
Davayı kazandık

Davayı kazandık

Mustafa Cengiz: Ceza ihtimali ortadan kalktı.
Yağmur da kar da sürecek

Yağmur da kar da sürecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı.
Silah sesini çocuk sesleri aldı

Silah sesini çocuk sesleri aldı

​Cerablus, Fırat Kalkanı'yla eski günlerine döndü.
MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Yusuf Namoğlu'nun yerine getirilen isim açıklandı.
WhatsApp ele verdi

WhatsApp ele verdi

FETÖ'cü albay, giysi dolabında yakalanmıştı.
ABD kimi gözleyecek?

ABD kimi gözleyecek?

​NATO toplantısındaki 'gözlemci olalım' teklifi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.