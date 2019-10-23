Trump: Yaptırımların kaldırılması için talimat verdim

ABD Başkanı Donald Trump basın toplantısı düzenledi.
ABD Başkanı Trump Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılması için emir verdiğini ifade etti.
Yaptırımlar kaldırılıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdim
Suriye’den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi
Ortadoğu'daki savaşlar için 9 trilyon dolar harcadık fakat tüm bu çabalardan sonra bile Ortadoğu daha güvenli bir yer değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var. Erdoğan ile çok kısa içinde bir araya gelebiliriz."