Dünya Trump Yaptırımların kaldırılması için talimat verdim
BARIŞ PINARI HAREKATI

Trump: Yaptırımların kaldırılması için talimat verdim

ABD Başkanı Donald Trump gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklayan Trump, Orta Doğu'daki Amerikan politikalarını eleştirerek, "Ortadoğu'daki savaşlar için 9 trilyon dolar harcadık fakat tüm bu çabalardan sonra bile Ortadoğu daha güvenli bir yer değil" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılması için emir verdiğini ifade etti.

Yaptırımlar kaldırılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdim

Suriye’den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi

Ortadoğu'daki savaşlar için 9 trilyon dolar harcadık fakat tüm bu çabalardan sonra bile Ortadoğu daha güvenli bir yer değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var. Erdoğan ile çok kısa içinde bir araya gelebiliriz."


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