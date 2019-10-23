Trump: Yaptırımların kaldırılması için talimat verdim ABD Başkanı Donald Trump gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklayan Trump, Orta Doğu'daki Amerikan politikalarını eleştirerek, "Ortadoğu'daki savaşlar için 9 trilyon dolar harcadık fakat tüm bu çabalardan sonra bile Ortadoğu daha güvenli bir yer değil" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi 23 Ekim 2019, 18:44 Son Güncelleme: 23 Ekim 2019, 19:00 AA