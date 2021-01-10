Trump’a dijital darbe

ABD’de önde gelen sosyal medya platformları, Kongre binasının baskına uğramasının ardından, başta ABD Başkanı Donald Trump’a bağlı hesaplar olmak üzere, ilgili ve destekçisi binlerce hesabı hedef alan bir operasyona girişti. Trump’ın başta Twitter hesabı olmak üzere, Facebook, Instagram, YouTube, Reddit ve Snapchat platformlarındaki hesapları da kapatıldı. Alışveriş platformalrıdna Trump promosyonları durduruldu. Twitter ve diğer sosyal medya platformları aracılığıyla Trump’ın ve destekçilerinin krimanilize edilmesi ve marjinalleştirilmesinin hedeflendiği değerlendiriliyor. Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı. Twitter’ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, “Şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık” ifadesi kullanılması dikkat çekti.

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Sansür uygulamasının ardından Twitter’ın borsa değerinde yüzde 4 değer kaybı yaşandı.

Trump’ın ABD Başkanları’nın kullandığı resmi Twitter hesabı POTUs’tan yaptığı açıklamanın da hemen silindi. Öte yandan daha çok ABD’li muhafazakar seçmenin ve Trump taraftarlarının kullandığı Parler adlı sosyal medya platformu da Google Play’den kaldırıldı ve Apple’dan kaldırıldı. Amerika merkezli sosyal medya platformlarının söz konusu adımları yargısız infaz siyasete müdahale ve darbe yorumlarıyla karşılandı.

DÜNYA Twitter Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı: Trump'tan 'Bizi susturamayacaksınız' yanıtı geldi

BENİ SUSTURAMAYACAKSINIZ

“realDonaldTrump” kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump’ın, başkanlık makamına ait “POTUS” hesabından yaptığı yazılı açıklama Twitter tarafından kısa sürede silindi. “POTUS” hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Uzun zamandır Twitter’ın ifade özgürlüğünü yasaklamakta çok ileri gittiğini söylüyordum ve bugün Twitter çalışanları, beni susturmak adına hesabımı bu platformdan kaldırmak için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yapmıştır.” ifadesini kullandı. Twitter’ın, ifade özgürlüğünü sağlamadığını savunan Trump, “Twitter, dünyadaki en tehlikeli kişilerin özgürce konuştuğu ve aşırı solu yükselten bir platformdur. Bizi izlemeye devam edin.” yorumu yaptı.

BİNLERCE HESABI SİLDİ

Kendisine oy veren 75 milyon kişiye hitaben ise Trump, “Twitter, özel bir şirket olabilir ancak hükümetin onlara sağladığı yasal koruma olmadan uzun süre hayatta kalmayacaklardır” değerlendirmesinde bulundu. Twitter, Trump’ın seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan “TeamTrump” adlı hesabı da askıya aldı. Söz konusu adımın, hesaptan Trump’ın Twitter’a tepki gösterdiği açıklamayı paylaşmasının ardından gelmesi dikkati çekti. Yine Trump’ın bir dönem Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile Sydney Powell gibi önde gelen Trump taraftarlarının twitter hesapları da askıya alındı. Twitter’da binlerce Amerikalı muhafazakar hesabın da silindiği ortaya çıktı.

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DÜNYA Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

GRAHAM’DAN İRAN GÖNDERMESİ

Twitter’ın Trump ve muhafzakar seçmene ait hesapları kaptmasına Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham’dan sert tepki geldi. Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Twitter beni bu açıklamayı yapıyorum diye engelleyebilir ancak ben bu kadere razıyım: Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya alma kararınız ciddi bir hata. Ayetullah (Hamaney) tweet atabiliyor ama Trump atamıyor. Bu durum, Twitter’ı kimlerin yönettiğine dair çok şey anlatıyor” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

230. MADDE KILICINI ÇEKTİ

Cumhuriyetçi senatör, Twitter ve diğer sosyal medya platformalarına karşı adeta dokunulmazlık sağlayan ABD’nin İletişim Uygunluk Yasası 230. maddenin düzenlenmesi kılıcını da çekti. Sosyal medya şirketlerine koruma sağlayan 230 numaralı federal düzenlemenin kaldırılması için çalışacağının altını çizen Graham, “Büyük teknoloji şirketleri, eylemleri nedeniyle davalardan muaf olan tek Amerikan şirketleri, bunun nedeni de Kongrenin onları koruma altına almış olması” paylaşımı yaptı.

KENDİ PLATFORMUNU KURACAK

Öte yandan Donald Trump, Twitter’ın kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı. Reuters’ın haberine göre, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hesapları askıya alınan Trump, kendi sosyal medya platformunu oluşturacağını bildirdi. Trump açıklamasında, “Diğer çeşitli sitelerle görüşüyoruz ve yakında büyük bir duyuru yapacağız, ayrıca yakın gelecekte kendi platformumuzu inşa etme olasılıklarına da bakacağız. Bizi susturamayacaklar” ifadelerini kullandı.

PARLER DE HEDEFTE

ABD’de, Twitter sansürüne takılmamak amacıyla muhafazakar seçmen ve Trump taraftarları tarafından kullanılan Parler adlı sosyal medya platformu da hedefe kondu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Parler’da hesap açacağını duyurmasının ardından, Google Play mağazasından kaldırılan uygulama, Apple tarafından da içeriğini “düzeltmesi” yoksa Apple Store’dan kaldırılacağı tehdidiyle karşı karşıya kaldı.