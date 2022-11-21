Trump'a sansür bitti: Twitter kapılarını açtı

Sosyal medya platformu Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabını yeniden aktive etti. Musk, Twitter üzerinden önceki gün “Trump’ın hesabı geri verilmeli mi?” sorusuyla bir anket başlattı. 134 milyon kez görüntülenen ve 15 milyon kişinin oy kullandığı anketin sonuçlarını açıklayan Musk, kullanıcıların yüzde 52’sinin “Evet” oyu verdiğini duyurdu. Musk, “Halk konuştu. Trump, geri dönecek.” mesajını paylaşarak, “Halkın sesi, Tanrı’nın sesi.” anlamına gelen Latince “Vox Populi, Vox Dei” ifadesini kullandı. Trump, Twitter’da son mesajını 8 Ocak 2021 tarihinde paylaşmıştı. Trump’ın Twitter’da 52 milyon takipçisi bulunuyor.

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DÖNMEK İÇİN BİR SEBEP YOK

Musk’ın platforma dönebileceğini duyurduğu eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Yahudiler Koalisyonu’nun aylık liderlik yemeği panelinde konuştu ve “Dönmek için sebep görmüyorum” dedi. Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social’da olmaya devam edeceğini söyledi. Elon Musk’ı her zaman sevdiğini söyleyen Trump, Twitter’da çok fazla sahte hesap ve bot olduğundan şikayet etti. 2024’te yeniden aday olacağını duyuran Trump, destekçileriyle iletişimi Truth Social üzerinden sürdürüyor. Öte yandan ABD’li medya kuruluşu CBS News, Twitter’daki paylaşımlarını askıya aldığını açıkladı. CBS, gerekçe olarak şirketteki belirsizliği gösterdi.

Teknoloji şirketleri 136 bin kişiyi işten çıkardı

Aralarında Amazon, Meta, Twitter ve Netflix’in de olduğu teknoloji şirketleri artan ekonomik zorluklara karşı çalışanlarını işten çıkarmaya başladı. Bu yıl teknoloji şirketleri 136 bin 539 bin kişinin işine son verdi. Teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar yalnızca Silikon Vadisi devleri ile sınırlı kalmadı.

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Avrupalı ağır sanayi devleri de artan ekonomik sorunlar karşısında işten çıkarmalara hız verdi. Rüzgar türbini üreticisi Siemens Gamesa, kârlılığa geri dönme planı kapsamında çoğu Avrupa’da olmak üzere 2 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, yeniden yapılanma sürecinde 2026’ya kadar 1300 kişinin daha işine son verileceğini duyurdu. Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel de artan maliyetler ve düşük talep ile mücadele etmek için 2 bin kişiyi işten çıkardı. Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, küresel çapta 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.