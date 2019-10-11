Trump'a şarkı vetosu

Dünyaca ünlü müzik grubu Queen, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘We Will Rock You’ şarkısını bir seçim kampanyası reklamında kullanmasının ardından harekete geçti. Şarkının kullanılması için izin vermediklerini belirten grubun isteği üzerine paylaşım kaldırıldı.

Grubun temsilcisi Independendent gazetesine, ‘Queen’in şarkının kullanımına razı olmadığını ve kaldırılması talebinde bulunduklarını’ söyledi.

BuzzFeed’den Adam Vary’ya yapılan açıklamada da, grubun halihazırda Queen şarkılarının Trump kampanyalarında kullanılmaması için süreci başlattığı belirtildi.

Donald Trump’ın Twitter hesabından paylaşılan iki dakikalık videoda, geçmiş seçim etkinliklerinden fotoğraflarla birlikte arka planda ‘We Will Rock You’ şarkısı çalınıyordu.Ancak video daha sonra kaldırıldı ve “Bu medya, telif hakkı sahibinin bildirimi doğrultusunda devre dışı bırakıldı” uyarısı konuldu.