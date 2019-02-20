Trump'ın eski avukatı Cohen'in cezaevine girişi 2 ay ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Michael Cohen'in cezaevine giriş tarihi 6 Mayıs'a ertelendi.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Cohen'in avukatları, müvekkillerinin son dönemde geçirdiği omuz ameliyatını atlatması ve Kongredeki çeşitli komitelere vereceği ifadeleri gerekçe göstererek, cezaevine giriş tarihinin 2 ay ertelenmesini talep etti.

New York Güney Bölgesi Yargıcı William Pauley avukatların talebini olumlu karşılayarak, Michael Cohen'in cezaevine giriş tarihini 6 Mayıs'a aldı.

Normal şartlarda 6 Mart'ta cezaevine girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.