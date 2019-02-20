Dünya Trumpın eski avukatı Cohenin cezaevine girişi 2 ay ertelendi
AMERİKA

Trump'ın eski avukatı Cohen'in cezaevine girişi 2 ay ertelendi

Trump'ın eski avukatı Cohen'in cezaevine girişi 2 ay ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in cezaevine giriş tarihi 6 Mayıs'a alındı. Avukatları, erteleme gerekçesi olarak Cohen'in yakın zamanda geçirdiği omuz ameliyatını ve Kongrede vereceği ifadeleri gösterdi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Michael Cohen'in cezaevine giriş tarihi 6 Mayıs'a ertelendi.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Cohen'in avukatları, müvekkillerinin son dönemde geçirdiği omuz ameliyatını atlatması ve Kongredeki çeşitli komitelere vereceği ifadeleri gerekçe göstererek, cezaevine giriş tarihinin 2 ay ertelenmesini talep etti.

New York Güney Bölgesi Yargıcı William Pauley avukatların talebini olumlu karşılayarak, Michael Cohen'in cezaevine giriş tarihini 6 Mayıs'a aldı.

Normal şartlarda 6 Mart'ta cezaevine girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

  • Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.
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