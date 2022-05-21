Dünya Trumpın Rus banka ile konuşmalarının sızdırılmasına razı olmuş
AMERİKA

Trump'ın Rus banka ile konuşmalarının sızdırılmasına razı olmuş

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve Başkan Adayı Hillary Clinton'ın, 2016 seçimlerinde rakibi Donald Trump ile Rusya merkezli Alfa Bank arasındaki konuşmaların medyaya sızdırılmasına razı geldiği öne sürüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Trumpın Rus banka ile konuşmalarının sızdırılmasına razı olmuş
Hillary Clinton ve Donald Trump.

Clinton'ın Başkanlık kampanyasının danışmanı Robby Mook, Clinton'ın eski avukatı Michael Sussman'ın mahkemedeki duruşmasında tanık olarak ifade verdi.

  • Mook, Clinton'ın, 2016'daki seçim kampanyası sürecinde Trump'ın ekibiyle Alfa Bank arasındaki konuşmaların meşruluğu henüz netleştirilmemişken bu verilerin basına sızdırılmasına razı olduğunu kaydetti.

Kendisinin o süreçte ilgili verilerin basına verilmesi için Hillary Clinton ile birebir görüştüğünü belirten Mook, Clinton'ın bu verilerin sızdırılmasında bir sakınca görmediğini aktardı.

Trump-Clinton kozlarını paylaştı
FOTOĞRAF 18
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Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, ABD başkanlık seçimi için canlı yayında kozlarını paylaştı.
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Trump-Clinton kozlarını paylaştı
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Buluşmada; işsizlik, ekonomi, dış politika, DAEŞ'le mücadele, İran'la nükleer anlaşma, Rusya ve Çin'in dünyadaki aktiviteleri gibi konular konuşuldu.
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Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Title
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Trump-Clinton kozlarını paylaştı
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayları Demokrat Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Donald Trump, 8 Kasım'da yapılacak seçim için ilk başkanlık tartışmasında karşı karşıya geldi. New York'ta yapılan ve yaklaşık 1 buçuk saat süren münazara, ABD tarihi için bir ilkti çünkü, ilk kez bir kadın aday ile erkek aday canlı yayında kozlarını paylaştılar. Bir başka ilk de, ABD'nin bugüne kadar en fazla izlenen başkan adayları tartışmasını yaşamasıydı. Yaklaşık 100 milyon Amerikalı ekran başında adayların performanslarını izledi.

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