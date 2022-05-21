Trump'ın Rus banka ile konuşmalarının sızdırılmasına razı olmuş

Trump-Clinton kozlarını paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayları Demokrat Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Donald Trump, 8 Kasım'da yapılacak seçim için ilk başkanlık tartışmasında karşı karşıya geldi. New York'ta yapılan ve yaklaşık 1 buçuk saat süren münazara, ABD tarihi için bir ilkti çünkü, ilk kez bir kadın aday ile erkek aday canlı yayında kozlarını paylaştılar. Bir başka ilk de, ABD'nin bugüne kadar en fazla izlenen başkan adayları tartışmasını yaşamasıydı. Yaklaşık 100 milyon Amerikalı ekran başında adayların performanslarını izledi.



