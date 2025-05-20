Trump'ın sabrı tükendi: Netanyahu'nun bir numaralı rakibini Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arası bozuldu. Trump’ın iç çevresinden bir kaynak, Beyaz Saray’ın Netanyahu’nun siyasi rakibi ve eski başbakan Naftali Bennett’i Washington’a davet etmeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Bu adımın amacı ise oldukça net: Netanyahu’ya duyulan hayal kırıklığının boyutunu göstermek.





Trump bugüne kadar İsrail’e ciddi askeri destek sağlamış, ülkeye yönelik herhangi bir kamuoyu eleştirisinde bulunmaktan özellikle kaçınmıştı.













ABD’li üst düzey bir yetkili Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada, “Trump yönetimi İsrail’e destek vermeye devam ediyor, ancak artık birinci dönemdekilerle aynı kişilerle muhatap değilsiniz. İsrail bu gerçeği fark etmeli” dedi.





'Hobi olarak çocuk öldürüyoruz'

Yair Golan tarafından yapılan yeni bir açıklamada ise İsrail'in Gazze'deki çocukları "hobi olarak" öldürdüğü ifade edildi.





Sol görüşün lideri olan Golan, devlet televizyonuna verdiği röportajda 'Eğer aklı başında bir ülke gibi davranmaya geri dönmezsek, İsrail Güney Afrika gibi bir parya devlet olma yolunda ilerleyecek' değerlendirmesinde bulundu.





Kara harekatı ne durumda?

Gazze halkı, İsrail ordusunun son aylardaki en büyük tehdidiyle Şeridi'n batısındaki el-Mawasi bölgesine gitmeye zorlandı.





7 Ekim katliamlarından bu yana defalarca Gazzelileri yerinden eden terör devleti İsrail, bu sefer 'görülmemiş bir saldırı' yapacaklarını öne sürdüklerini söyleyerek böyle bir tehditte bulunduklarını açıkladı. IDF sözcüsü Avichay Adraee'nin Arapça paylaştığı açıklamada, bölgenin "tehlikeli bir savaş alanı olarak kabul edileceğini" söyledi.



