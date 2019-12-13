Trump'tan Greta'nın yılın insanı seçilmesine yorum: Çok saçma

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Yarım asırlık televizyonun fiyatı dudak uçuklattı: Vatandaşların ilgi odağı oldu

1962 yapımı olan ve hala sorunsuz olarak karasal yayınları çeken Alman markası televizyon, Çanakkale’deki bir antikacıda 10 bin liradan satışa çıkarıldı. Yarım asırlık televizyon hakkında bilgiler veren Barbaros Işıkar, "Bazı iş yerleri talepte bulundu ancak fiyatta anlaşamadık. Öyle olunca da vermedim. Sevdiğim bir ürün. Dükkana bir renk katıyor. Görsellik açısından oldukça iyi" dedi.