Dünya Trumptan Gretanın yılın insanı seçilmesine yorum Çok saçma
AMERİKA

Trump'tan Greta'nın yılın insanı seçilmesine yorum: Çok saçma

ABD Başkanı Donald Trump, iklim aktivisti Greta Thunber'in Time dergisi tarafından yılın insanı seçilmesine "Çok saçma, Greta öfke problemi üzerine çalışmalı" yorumunu yaptı. Greta Thunberg ise buna karşılık Twitter bio'suna "Öfke kontrolü üzerine çalışan genç yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, iklim aktvisti Greta Thunberg'in Time dergisi tarafından yılın insanı seçilmesine Twitter hesabındna yorum yaptı.

Trump attığı tweette "Çok saçma. Greta asıl 'Öfke kontrol problemi' üzerine çalışmalı, sonra da bir arkadaşla iyi bir eski moda filme gitmeli! Rahatla Greta, rahatla!" ifadelerini kullandı.

Greta ise Trump'ın bu yorumuna karşılık kendi Twitter bio'suna "Öfke kontrolü ile uğraşan bir genç. Arkadaşlarıyla eski moda filmler izliyor" yazdı.

Greta Thunberg Time dergisi tarafından yılın insanı seçilmiş ve derginin kapağında yer almıştı.
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