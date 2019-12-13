Trump'tan Greta'nın yılın insanı seçilmesine yorum: Çok saçma

ABD Başkanı Donald Trump, iklim aktvisti Greta Thunberg'in Time dergisi tarafından yılın insanı seçilmesine Twitter hesabındna yorum yaptı.
Trump attığı tweette "Çok saçma. Greta asıl 'Öfke kontrol problemi' üzerine çalışmalı, sonra da bir arkadaşla iyi bir eski moda filme gitmeli! Rahatla Greta, rahatla!" ifadelerini kullandı.
Greta ise Trump'ın bu yorumuna karşılık kendi Twitter bio'suna "Öfke kontrolü ile uğraşan bir genç. Arkadaşlarıyla eski moda filmler izliyor" yazdı.
Greta Thunberg Time dergisi tarafından yılın insanı seçilmiş ve derginin kapağında yer almıştı.