Dünya Trumptan Rusya-Ukrayna yorumu ABD çok kötü durumda
AMERİKA

Trump'tan Rusya-Ukrayna yorumu: ABD çok kötü durumda

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Afganistan'dan başarısız bir şekilde çekildiğini belirterek bunun Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna konusunda cesaretlendirdiğini söyledi. Trump, "Şu anda gerçekten kötü bir durumdayız" dedi.

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Trumptan Rusya-Ukrayna yorumu: ABD çok kötü durumda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Eski ABD Başkanı Donald Trump.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmek için "cesaretlendirdiğini” ve ABD’nin "çok kötü bir durumda" olduğunu söyledi.

  • 75 yaşındaki Trump, Fox News'e Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Şu anda gerçekten kötü bir durumdayız" dedi.

"CESARETLENDİLER"

Trump, "Putin'in çok daha hırslı olduğunu düşünüyorum. Sanırım bir süre müzakere etmek istedi, ancak Afganistan'daki inanılmaz derecede kötü bir geri çekilmeyi izledi. Burada ABD önce orduyu çıkardı ve 85 milyar dolarlık ekipmanı geride Taliban'a bıraktı ve bir sürü insan öldü. Hepsini izledikleri zaman, sanırım cesaretlendiler. Bu şok edici çünkü asla olmamalıydı, eğer ben görevde olsaydım asla böyle bir şey olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

  • Sorumluluğunun Biden yönetimine ait olduğunu belirten Trump, ABD'nin Ağustos ayında Afganistan'dan çekilmesinin Çin ve Rusya tarafından yakından izlendiğini iddia etti.

"KİMSE RUSYA'YA KARŞI BENDEN DAHA SERT OLMADI"

Trump, "Putin'i çok iyi tanıyordum. Rusya’ya herkesten daha fazla yaptırım uyguladım. Kimse Rusya’ya karşı benden daha sert olmadı ama Putin’le çok iyi anlaştım, birbirimize saygı duyduk." ifadelerini kullandı.

Biden ile Putin'in telefon görüşmesini değerlendiren Trump, "Putin'in dinleyeceğini sanmıyorum. Telefon görüşmesi çok yapmacık, bundan pek bir şey çıkacağını sanmıyorum" dedi.

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