Dünya Trumptan savaş taktiği Savaş uçaklarına Çin bayrağı asıp Rusyayı bombalayalım
AMERİKA

Trump’tan savaş taktiği: Savaş uçaklarına Çin bayrağı asıp Rusya'yı bombalayalım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin, Rusya’yı 'Çin bayraklı' savaş jetleriyle vurup, 'suçu Çin’e atmasını' önerdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Trump’tan savaş taktiği: Savaş uçaklarına Çin bayrağı asıp Rusyayı bombalayalım
Eski ABD Başkanı Donald Trump.

Amerikan basınındaki haberlere göre Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi Bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti.

  • Trump, NATO'yu 'kağıttan kaplan' şeklinde nitelendirerek, 'Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz' ifadesini kullandı.

ABD'nin, F-22 savaş uçaklarına 'Çin bayrağı' asarak Rusya'yı bombalamasını, ardından da 'suçu Çin'e atmasını' öneren Trump, “Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın şakasını kahkahalarla alkışladı.

Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu.

İşgalde 11'inci gün: Silahlar susacak mı?
DÜNYA
İşgalde 11'inci gün: Silahlar susacak mı?

Ukrayna İrpin'de Türk gazetecilerin çekim yaptığı yer bombalandı
DÜNYA
Ukrayna İrpin'de Türk gazetecilerin çekim yaptığı yer bombalandı

Ukrayna’da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı
DÜNYA
Ukrayna’da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı
Erkek işi diyenlere inat

'Erkek işi' diyenlere inat

​"'Kadın bu işi yapamaz' diyorlardı o algıyı kırdım.'
THYden yeni hizmet

THY'den yeni hizmet

​Çocuklu aileler için devreye girdi.
İşgalde 11inci gün: Silahlar susacak mı?

​Ukrayna İrpin'de Türk gazetecilerin çekim yaptığı yer bombalandı.

​114 gün sonra gelen mutluluk: 'Aylar sonra evimize dönüyoruz'

​Sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı.

'Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki sıcak çatışma altına yansıdı.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.