Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada yaptırım uygulamayı düşünmediğini söyledi.
Dün akşam Beyaz Saray ve Pentagon iki ayrı S-400 açıklaması yapmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada yaptırım uygulamayı düşünmediğini söyledi.
Dün akşam Beyaz Saray ve Pentagon iki ayrı S-400 açıklaması yapmıştı.
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