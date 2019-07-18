Dünya Trumptan Türkiye açıklaması
ORTADOĞU

Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin S-400 alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada yaptırım uygulamayı düşünmediğini söyledi.

Dün akşam Beyaz Saray ve Pentagon iki ayrı S-400 açıklaması yapmıştı.

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