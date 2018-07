Trump'tan U dönüşü

Trump, Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı açıklamada, Rusya'nın böyle bir müdahalede bulunması için bir neden görmediğini belirtmişti. Trump'ın bu açıklamaları sadece Demokrat Parti değil Cumhuriyetçi Parti içinde de tepkilere neden olmuştu.

ABD Başkanı, daha sonra konuşması sırasında hata yaptığını, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini belirtti.

ABD'nin istihbarat servislerine "güven ve desteğinin" tam olduğunu söyleyen Trump, ABD'deki seçim sürecinin güvenliği için güçlü bir şekilde harekete geçeceğini söyledi.

"Sahtekar Hillay'e karşı kazandım" demişti

Trump’ın 2016 seçimlerini Demokrat rakibi Hilary Clinton’a karşı kazanmasını “Sahtekar Hillary Clinton da bu kartları çok oynadı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. Çok başarılı bir iş adamlığı ve televiyon yıldızlığından (ilk denememde) ABD Başkanlığı'na yükseldim. Sanırım bu sadece çok zeki olmayı değil, dâhiliğimi de gösteriyor. Ve çok istikrarlı bir dehayı..." diyerek açıklamıştı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında ise Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi için "hiçbir neden görmediğini" belirtmişti. Trump’ın bu açıklamalası sadece Demokrat Parti değil Cumhuriyetçi Partiden de tepki topladı.

“Dilim sürçtü”

Bunun üzerine Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, aslında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale "etmemesi" için bir neden göremediğini kastettiğini savundu. Kendisini yanlış ifade ettiğini söyleyerek “dilinin sürçtüğünü” iddia etti.

Trump'a Amerikan istihbaratının Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki tespiti hatırlatılmış ve kendisinin Rusya'yı kınayıp kınamayacağı sorulmuştu. Trump ise Rusya'yı kınamaktan kaçınmış ve "İstihbaratçılarıma güveniyorum ama Devlet Başkanı Putin bugün bu iddiayı son derece güçlü bir biçimde reddetti" demişti.

Trump, söz konusu açıklamalarından birkaç saat önce attığı tweet'te ise, "NATO'yla büyük miktarda para topladığımız harika bir görüşme yaptım, Putin'le görüşmem ise daha bile iyiydi. Maalesef bu haberlere böyle yansımıyor. Yalan haberler delirmiş durumda!" ifadelerini kullanmıştı.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Temmuz 2018

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldikleri zirvenin ardından çokca eleştirilere maruz kalan Trump, kendi partisi tarafından da sert bir üslupla eleştirildi. Cumhuriyetçi senatör John McCain ise Trum-Putin görüşmesini "Daha önce hiçbir ABD Başkanı kendisini böyle bir despot karşısında hiç bu kadar sefilce aşağılamamıştı" dedi.