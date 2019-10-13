Dünya Trumptan yeni açıklama
AMERİKA

Trump'tan yeni açıklama

Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Trump "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar" dedi.

"İki yıl önce Irak Suriye'nin başka bir bölgesinde Kürtlerle savaşacaktı. Birçok insan bizim Kürtlerle Irak'a karşı savaşmamızı istedi. Ben hayır dedim ve Kürtler savaşı bıraktı. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor"

"Kürtlerle Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye PKK'yı en kötü terör örgütü olarak görüyor. Başkaları gelip o veya bu tarafta savaşmak isteyebilir. Onlara izin verin. Durumu yakından takip ediyoruz. Sonu olmayan savaşlar"

"Türkiye'ye kuvvetli yaptırımlar uygulama konusunda Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın"
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