Dünya Trussın İngiltereye maliyeti 30 milyar sterlin
AVRUPA

Truss’ın İngiltere’ye maliyeti 30 milyar sterlin

Modern İngiltere tarihinin en az süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi olarak tarihe geçen Liz Truss’ın 44 günlük görevi sırasında attığı adımların ülkeye 30 milyar sterline mal olduğu ortaya çıktı.

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Truss’ın İngiltere’ye maliyeti 30 milyar sterlin
Truss, 44 günde ülkeyi faciaya sürükledi.

Modern İngiltere tarihinin en az süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi olarak tarihe geçen Liz Truss’ın 44 günlük görevi sırasında attığı adımların ülkeye 30 milyar sterline mal olduğu ortaya çıktı. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, hazinenin açıkladığı 60 milyar sterlinlik mali açığın yarısı Truss dönemi ekonomi politikaları ve vergi indirimleri nedeniyle gerçekleşti. Ülkenin Maliye Bakanı Jeremy Hunt’ın, yeni vergi düzenlemesiyle Truss’ın ekonomi politikasından U dönüşü yaptığı vurgulanan haberde, facianın eşiğinden dönüldüğü kaydedildi. Uzmanlar, Truss ve Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng tarafından uygulanan ulusal sigorta ve damga vergisine yönelik kesintilerin hazineye 20 milyar sterline mal olduğunu, piyasaların verdiği tepkiyle bu zarara 10 milyar sterlin eklendiğini kaydetti.

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