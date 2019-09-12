Dünya TSKden İdlibdeki gözlem noktalarına takviye
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TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye yapıldı

TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinaları gönderdi.

Haber Merkezi AA
Konvoyda çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makineleri yer aldı.
Konvoyda çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makineleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinelerinden oluşan askeri konvoy yolladı.

TSK, sabah saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı konvoy gönderdi.

  • Konvoyda çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makineleri olduğu öğrenildi.
  • İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK'ye ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk toplamda bin 282 sivil öldü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve veri toplayan Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 1 milyon 42 bin sivil yerinden edildi.

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