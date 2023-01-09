Dünya TTBliler sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Fransaya Türk sağlık sektörünü karaladı
AVRUPA

TTB'liler sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Fransa'ya Türk sağlık sektörünü karaladı

Türk Tabipleri Birliği, sağlık sektörünün alarm verdiği Fransa'ya Türk sağlık sistemini karaladı. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ve Anestezist Ayşe Gül'ün görüşlerine yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı. TTB'lilerin Türkiye'yi karaladığı Fransa'da, acil servise başvuran hastaların bekleme süresi 90 saate çıktı. Ülkede, uzun zamandır devam eden personel eksikliği ve acillerdeki uzun bekleyiş, hem mevcut personeli hem de hastaları canından bezdirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TTBliler sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Fransaya Türk sağlık sektörünü karaladı
TTB'liler, sağlık hizmetlerinde çöküşün yaşandığı Fransa'ya Türkiye'yi şikayet etti.

Türk Tabipleri Birliği, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Fransa'ya Türk sağlık sistemini karaladı. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ve Anestezist Ayşe Gül'ün görüşlerine yer verilen haberde, Türk sağlık sisteminin yanı sıra eğitim sistemi de eleştirildi.

"TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERMEK ÇOK ZOR"

Bulut ve Gül'ün açıklamalarının yer aldığı Fransız basınına yansıyan haberlerde şu ifadeler kullanıldı:

"Almanya'ya gitmek istiyorum . Üç çocuğum var ve Türkiye'de onlara iyi bir eğitim vermek çok zor. Ama bu sadece eğitim için değil, onların geleceği için de önemli.

İyi bir maaş kazanmak için günleri özel bir klinikte ve geceleri hastanede geçiriyor. Bitkin, sağlığı özelleştiren yeni reforma karşı da savaş halinde olan anestezi uzmanı, kahverengi yelesinin altına bir yorgunluk gülümsemesi çiziyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

"Erdoğan eğitimli insanları sevmiyor. Doktorları, mühendisleri, profesörleri sevmiyor. Bizi sevmiyor çünkü konuşunca ona karşı çıkabiliyoruz. Doktorlarla sorunu var. Ayrılmak isterlerse" dedi. , bırak gitsinler. Pekala, evet, gidiyoruz!"

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut
TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut

FRANSA'DA SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

TTB'lilerin Türkiye'yi karaladığı Fransa'da acil servise başvuran hastaların bekleme süresi 90 saate çıktı. İlaç tedarik sıkıntısı nedeniyle başka ülkelerden ilaç temin edilen ülkede, doktor eksikliği üzerine 'uçakla sağlık çalışanı taşıma' uygulaması başlatıldı.

Ülkede uzun zamandır devam eden personel eksikliği ve acillerdeki uzun bekleyiş hem mevcut personeli hem de hastaları canından bezdirdi.

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