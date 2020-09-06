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Tufeyli’den tepki: ​İşgalci Macron!

İşgalci Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Lübnan ziyaretlerine tepkiler sürüyor. Lübnan’daki Şii alimlerden ve Hizbullah’ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, “Macron Lübnan’a yeni işgalci olarak geldi. Lübnan’daki siyasi kesimin tümü Macron’a boyun eğdi. Bu yıkıma yol açan sizlersiniz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan ziyaretlerine yönelik tepkiler sürüyor. Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Lübnan'a yeni işgalci olarak geldiğini" söyledi.

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Şeyh Tufeyli, cuma hutbesinde, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından ülkeyi iki kez ziyaret eden Macron'un Lübnan'a yönelik yaklaşımını değerlendirdi. Hiç kimsenin Macron'u şefkatli görmemesi uyarısında bulunan Şeyh Tufeyli, "Fransa'yı Hristiyanlar için şefkatli ülke olarak görenler veya İran'ı Şiiler için şefkatli ülke olarak görenler çok yanlış görüyordur" ifadelerini kullandı.

Şeyh Subhi Tufeyli

"SİYASİ KESİM BOYUN EĞDİ"

Lübnanlı yöneticilerin Macron'a karşı tutumlarını da eleştiren Şeyh Tufeyli, şunları kaydetti: "Lübnan'daki siyasi kesimin tümü Macron'a boyun eğdi. Eğer ülkede toplumsal, ekonomik ve güvenlik alanlarını yıkan bir felaket var düşüncesiyle buna başvurmuşsanız, bu yıkıma yol açan sizlersiniz. (Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız komutanı General Henri) Gouraud ülkeleri işgal için gelmişti, Macron da şu anda aynı düşünceyle yeni işgalci olarak geliyor."

Şeyh Tufeyli, Beyrut'taki korkunç patlamanın ardından istifa eden Hassan Diyab'ın yerine Mustafa Edib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesini ise Lübnanlı siyasi partilerin hiç rolü olmayan bir gelişme olarak yorumladı.

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