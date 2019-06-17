Tüm dünyayla dalga geçiyor

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ölüm emrini verdiği gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine ilişkin, “Acı verici bir suç” dedi. Suudi Arabistan’ın gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla ABD ve diğer ülkelerde bazı tarafların yanlış anlamalarını düzeltmek için çalıştığını savunan Selman, yalanlarına devam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan’ı fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Şarkul Avsat Gazetesine verdiği röportajda Umman Körfezi’nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılardan İran’ı sorumlu tuttu. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde emri verdiği iddia edilen kişi de olan Veliaht Prens Selman, ülkesinin bölgede bir savaş istemediğini ve uluslararası toplumun “İran’a yönelik kararlı bir tavır” sergilemesi gerektiğini belirtti. Körfez’deki kargo gemileri, Suudi Arabistan’daki petrol tesisleri ve Abha Havalimanı’na yönelik saldırılara işaret eden Bin Selman, “Bu olaylar, uluslararası toplumdan yayılmacı rejime karşı kararlı bir tavır alınması talebimizi destekliyor” ifadesini kullandı.

Cemal Kaşıkçı

HUSİLERİ SORUMLU TUTTU

İran’ın doğrudan ya da kendisine bağlı milisler aracılığıyla terör saldırıları gerçekleştirdiğini savunan Bin Selman, “İran’ın ya uluslararası toplumda yapıcı bir role sahip normal bir devlet olması ya da kanunları ihlal eden bir devlet olarak kalması” konusunda bir tercihte bulunması gerektiğine işaret etti. Bin Selman, yaklaşık bir ay önce ikisi Suudi Arabistan’a ait 4 sivil ticari kargo gemisine Birleşik Arap Emirlikleri’nin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında düzenlenen sabotaj ile petrol boru hattı üzerinde bulunan Aramco’ya ait 2 pompa istasyonuna saldırı gibi bölgede yaşanan son olayların arkasında İran tarafından desteklenen Husilerin olduğunu öne sürdü.

TERÖR VE DARBEYE DESTEK

Suudi Veliaht Prensi, ülkesinin Suriye politikasının ise, “ülkede istikrarı sarsan İran nüfuzuna karşı mücadele ve siyasi geçişin sağlanması” sözleriyle ABD ve İsrail siyasetine paralel olduğunu dolaylı yoldan açıkladı. Bin Selman’ın sağ kolu Körfez İşleri Bakanı Samir es-Sebhan’ın Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG yöneticileri ile görüştüğü geçen hafta ortaya çıkmıştı. Bin Selman, ayrıca ülkesinin Sudan’daki darbeci yönetimini desteklemeye devam edeceğini ve Merkez Bankası’na 250 milyon dolarlık yardım gönderileceğini de kaydetti.

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TİMSAH GÖZYAŞLARI

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesi ile ilgili ise Veliaht Prens adeta timsah gözyaşları döktü. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da “Acı verici bir suç” ifadesini kullanan Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Krallığı’nın gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla ABD ve diğer ülkelerde bazı tarafların yanlış anlamalarını düzeltmek için çalıştığını savundu.

  • Kremlin: Saçmalık
  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Umman Körfezi’ndeki 2 tankere saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı suçlamasını “saçmalık” şeklinde nitelendirerek, bu tür olayların küresel ekonomiyi sarstığını söyledi. Peskov, Rossiya 1 televizyon kanalında katıldığı bir programda, Umman Körfezi’ndeki 2 tankere yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırı konusunda Trump’ın İran’ı suçlamasını değerlendiren Peskov, “Bu tür olaylar, gerçekten küresel ekonominin temellerini sarsabilecek kapasiteye sahiptir. Bu nedenle doğrulanmamış suçlamalar dikkate alınmayabilir” dedi. Peskov, olayla ilgili inandırıcı bilgilerin ortaya çıkması gerektiğini vurgulayarak, “Bu durumda, bazı gizli bilgilere atıfta bulunmak saçmadır” ifadelerini kullandı.

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