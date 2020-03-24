Dünya Tüm uyarılara rağmen bu görüntüler ortaya çıktı
KORONAVİRÜS

Tüm uyarılara rağmen bu görüntüler ortaya çıktı

Tüm uyarılara rağmen bu görüntüler ortaya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgınına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu.
PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı sağlık bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar çok sayıda iş yerini kalabalıkların oluşmaması için kapatma kararı aldı.

Tüm uyarılara rağmen bu görüntüler ortaya çıktı
FOTOĞRAF 6
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Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı sağlık bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar çok sayıda iş yerini kalabalıkların oluşmaması için kapatma kararı aldı.
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Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu.
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Kurum çalışanları vatandaşları kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarmalarına rağmen başarılı olamayınca bölgeye polis ekibi çağrıldı.
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Vatandaşlar polisin yaptığı uyarılara rağmen aralarında mesafe açmadan işlemlerini yaptırmak için sırada bekledi. ​
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Tüm uyarılara rağmen bu görüntüler ortaya çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs salgınına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

Bölgeye polis ekibi çağrıldı

Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Kurum çalışanları vatandaşları kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarmalarına rağmen başarılı olamayınca bölgeye polis ekibi çağrıldı.

Vatandaşlar polisin yaptığı uyarılara rağmen aralarında mesafe açmadan işlemlerini yaptırmak için sırada bekledi.

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