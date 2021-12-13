Dünya Tunus 17 Aralık 2022de erken genel seçime gidecek
AFRİKA

Tunus 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidecek

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Tunus 17 Aralık 2022de erken genel seçime gidecek
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Devlet televizyonundan halka seslenen Said, "tarihi" olarak nitelendirdiği bir dizi kararlar açıkladı.

Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı, 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü kararlar doğrultusunda çalışmalarını dondurduğu Meclisin ise 17 Aralık 2022'de yapılacak erken genel seçimlere kadar kapalı kalacağını söyledi.

Ulusal diyalog süreci kararı

Ülkede Ocak 2022'de "ulusal diyalog" sürecinin başlatılacağını kaydeden Said, "Çevrim içi ortamda yapılacak ulusal diyalog süreci aynı zamanda 'İstiklal' günümüz olan 20 Mart'a kadar devam edecek. Ulusal diyalog süreci kurulacak bir komisyon tarafından yürütülecek ve değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Son parlamento seçimlerinin 2019'da yapıldığı Tunus'ta, normalde seçimlerin 2024'te gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkılması için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu uzun süredir geniş kapsamlı "ulusal diyalog" çağrısı yapıyor.

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