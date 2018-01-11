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Tunus yeniden kaynıyor

Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları üçüncü gününü geride bırakırken, 1 kişi öldü 200 kişi de gözaltına alındı. Hükümet uzlaşı ve diyalog çağrısı yaparken, muhalefet gösterileri alevlendiriyor. Bir çok yer göstericiler tarafından tahrip edilirken,görgü şahitleri, göstericilerin elektronik aletlerin satış merkezlerinin vitrinlerini taşlayarak çıkan kargaşadan faydalanarak elektronik aletleri çaldıklarını söyledi.

Haber MerkeziAA
Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları sürüyor.
Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları sürüyor.

Tunus, yılbaşında gelen zamların neden olduğu hayat pahalılığını protesto amacıyla başlayan gösterilerde üçüncü günü geride bıraktı. Gösterilerin bazılarında yer yer yağma, kamu ve özel mülke zarar olayları yaşanırken güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Üçüncü gününde bazı şehirlerde devam eden protestoların, başkent Tunus'a da sıçradı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkentin Zahruni bölgesinde göstericiler lastik yakarak yol kapatmaya çalıştı. Güvenlik güçleri de kendilerine taş atan ve yol kapatan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Bu arada, pazartesi gecesi bir göstericinin hayatını kaybettiği Manuba vilayetine bağlı Tabarba bölgesinde polisin birkaç eve baskın düzenleyerek bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi.

Şehirdeki Ulusal Muhafızlık binasına taş atarak saldıran göstericilere, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Başkentin yanı sıra Kayrevan, Nabil, Susa, Kasrine gibi ülkenin birçok vilayetinde göstericilerin yola barikat kurmaya çalıştığı, güvenlik merkezlerine, kamu binalarına saldırdığı ve polislere taş attığı, güvenlik güçlerinin de bunlara göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği ifade edildi.

Yılbaşı zammı gösterilerin fitilini ateşledi

Parlamentoda kabul edilen 2018 Bütçe Kanunu çerçevesinde, bütçedeki açığı azaltmak amacıyla akaryakıt, telekomünikasyon, internet ve kozmetik ürünlerine ek vergi uygulanması kararlaştırılmıştı.

Tunus muhalefeti halkı sokağa çağırdı

Tunus'ta ulusal koalisyonun iktidar ortağı Nahda Hareketi Partisi, 2018 Bütçe Kanunu'nda öngörülen ek vergilere karşı muhalefet partileri protesto gösterileri için halkı sokağa çağırdı.

Tunus'taki siyasi taraflar, yılbaşında gelen zamların ardından hayat pahalılığına tepki olarak protesto gösterileri başlamıştı.

  • Gösterilerde bir kişi öldü
  • Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde, önceki gün güvenlik güçlerinin hayat pahalılığını protesto eden göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

200 kişi gözaltına alındı

Tunus polisi, hayat pahalılığı protestolarında yağmalama yapan ve ve polisle çatışmaya giren 200 göstericiyi gözaltına aldı.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halife Çibani, sokak göstericileri ile polis arasında çıkan çatışmada 49 polisin yaralandığı ve 206 göstericinin gözaltına alındığını söyledi.

Göstericilerin, Tunus’un kenar mahallelerinde bazı uluslararası alışveriş merkezlerini tahrip ettiği kaydedildi. Görgü şahitleri, göstericilerin elektronik aletlerin satış merkezlerinin vitrinlerini taşlayarak çıkan kargaşadan faydalanarak elektronik aletleri çaldıklarını söyledi. Sokaklardaki mobese kameralarının da tahrip edildiği kaydedildi.

Nahda'dan "uzlaşı ve diyalog" çağrısı

Meclisteki 68 vekille Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en büyük partisi Nahda Hareketi Partisi, ülkede devam eden hayat pahalılığı gösterilerine dair yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, isim verilmeksizin bazı partiler, "kanlı kışkırtıcı siyasi söylem ve Tunusluları bölen açıklamalar" yapmakla suçlamıştı.

  • Nahda'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
  • "Bazı taraflardan gelen kışkırtıcı söylemler, Tunusluları birleştirmek yerine bölüyor, diyalog yerine şiddete, uzlaşı yerine kutuplaşma ve çatışmaya itiyor. Vandallık ve şiddet eylemlerini masumlaştırma çabasındaki siyasi kılıfın oluşturduğu tehlikeye dikkat edilmeli. Barışçıl ve medeni protesto girişimleriyle ilgisiz bir biçimde, erkenden başladıkları seçim hesaplarıyla, bu yaptıkları, insan hayatına ve insanların mülklerine saldırı imkanını sağlıyor."

Tunus devrimi 7'inci yıl dönümünü gösterilerle karşılyor

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde Muhammed Buazizi isimli bir seyyar satıcı, yerel polisin tezgâhını dağıtmasından dolayı belediye binası önünde 17 Aralık 2010'da kendini ateşe vermişti.

Buazizi'nin eylemi ülke çapında protestolara yol açmış ve gösteriler 23 yıldır ülkeyi yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de ülkeyi terk etmesiyle sonuçlanmıştı.

Tunus'taki devrim, daha fazla özgürlük ve ekonomik kalkınma talebiyle Libya, Mısır, Suriye, Yemen ve birçok Arap ülkesinde gösterilere yol açmış, söz konusu süreç "Arap Baharı" olarak tanımlanmıştı.

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