Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Tunusta BAE destekçileri iş başında İhvanı terör örgütü listesine alma talepleri reddedildi
ORTADOĞU

Tunus'ta BAE destekçileri iş başında: İhvan'ı terör örgütü listesine alma talepleri reddedildi

Tunus Parlamento Ofisi, BAE destekli Özgür Anayasa Partisi tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) terör örgütü listesine alınması için Parlamento Genel Kurulunda tartışılması amacıyla sunulan talebi reddetti.

Haber Merkezi AA
Tunus Parlamentosu.
Tunus Parlamentosu.

Parlamento Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İhvan'ın terör örgütü olarak sınıflandırılması hedefiyle parlamentoda görüşülmesi için yapılan talebin incelendiği ve Genel Kurul oturumu gündemine alınmadığı belirtildi.

  • Açıklamada, Genel Kurul gündemine alınmamasının iç tüzüğe aykırı olduğu ve sunulan talepte "yeni terör suçu" sınıflandırması bulunduğu bunun da yasama alanına girdiği ifade edildi.

Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Nahda Hareketi Milletvekili Seyyid el-Fircani, konunun Tunus'u hiçbir şekilde ilgilendirmediğini bunun yurtdışı kaynaklı ajandalardan ibaret, saf ve boş bir konu olduğunu söylemişti.

TUNUS'TA BAE PLANI

  • Birleşik Arap Emirlikleri son dönemde Nahda Hareketi lideri Raşid El Gannuşi hakkında kara propagandalara imza atıyordu. Tunus parlamentosunda İhvan karşıtı lobi faaliyetlerine destek veren BAE, aynı zamanda Türkiye-Tunus ilişkilerinden de rahatsız.

Tunus'ta siyasi kaos planına Nahda'dan tepki: Meclis feshedilmeyecek
DÜNYA
Tunus'ta siyasi kaos planına Nahda'dan tepki: Meclis feshedilmeyecek
Abone Ol Google News
Yatırımcılarınyeni gözdesi gümüş

Yatırımcıların
yeni gözdesi gümüş

​Altın aşırı yükselince tasarruf sahipleri alternatif yollara yöneldi.
Korkutan artış!

Korkutan artış!

İl genelinde ikinci dalga endişesi yaşanıyor.
Sonradanöğrenen şoke oluyor

Sonradan
öğrenen şoke oluyor

İkinci elde yeni dolandırıcılık: Sayıları hızla artıyor.
Tokat gibi cevap!

Tokat gibi cevap!

Mehmetçik PKK'yı vurdukça darbeciler rahatsız oldu.
Ayasofya bizim hakkımız

Ayasofya bizim hakkımız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya hakkında net mesaj verdi.
Havai fişek faciası

Havai fişek faciası

Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu.
Hafter<br>'deniz dibi' seviyor

Hafter
'deniz dibi' seviyor

Hafter: Ortak düşmanımız Türkiye'ye karşı Yunanistan'la her türlü ittifaka hazırız.
Yeni intifada geliyor

Yeni intifada geliyor

​Siyasi parti ve örgütler birlikte hareket edecek.
Tarihin en<br>büyük HES açılışı

Tarihin en
büyük HES açılışı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 52 tesis için kurdeleyi kesecek
Yunan vahşeti

Yunan vahşeti

​Mülteciler konuyu AİHM'e taşıdı.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Ayasofya için<br>bir milyon imza

Ayasofya için
bir milyon imza

​“#ilmekilmekAyasofya" etiketiyle başlatılan kampanya büyük ilgi gördü.
​En çok hangi<br>ürüne zam geldi?

​En çok hangi
ürüne zam geldi?

​Enflasyon salgın zamlarıyla arttı.
Bataklıktan<br>FETÖ'cü çıktı

Bataklıktan
FETÖ'cü çıktı

​Tarihin en büyük operasyonunda FETÖ'nün elebaşları yakalandı.
Nefret diz boyu

Nefret diz boyu

​Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü İBB'ye isyan etti.
On bir milyon hasta<br> 500 bin ölü

On bir milyon hasta
500 bin ölü

AB ilaca, Hindistan ise aşı için deneye onay verdi.
İstismarı iftirayla gizlediler

İstismarı iftirayla gizlediler

​Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındığını iddia etmişlerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.