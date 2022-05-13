Dünya Tunusta eski Başbakan Cibalinin eşi tehlikeli maddeden gözaltına alındı
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Tunus'ta eski Başbakan Cibali'nin eşi tehlikeli maddeden gözaltına alındı

Tunus İçişleri Bakanlığı, eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin eşinin kendisine ait bir atölyede "tehlikeli madde bulundurmaktan" gözaltına alındığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Tunusta eski Başbakan Cibalinin eşi tehlikeli maddeden gözaltına alındı
Hammadi el-Cibali

Tunus İçişleri Bakanlığı, eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, Cibali'nin eşinin sahibi olduğu bir atölyeye baskın düzenleyerek, onu kaçırdı ve yasa dışı bir şekilde gözaltına aldı." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Suse kentinin Akude bölgesindeki atölyelerin birinde bir grup yabancı işçinin şüpheli hareketleri gözlemlendikten sonra, Ulusal Güvenlik birimleri, kapsamlı bir saha araştırması gerçekleştirdi." denildi.

Suse 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Savcılığı ile koordineli bir şekilde çalışmaların ardından, söz konusu atölyeye baskın düzenlendiği belirtilen açıklamada, atölyenin eski başkanlardan birinin eşine ait olduğunun ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, atölyede yapılan aramada tehlikeli maddeler listesinde bulunan "asetil" maddesini içeren 3 şişenin bulunduğu ileri sürülerek, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla atölyeye kilit vurulduğu ve Hammadi'nin eşinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin de gözaltına alınan ve emniyet biriminde olan eşinin yanında durmak istemesinin ısrarı üzerine, kendisine emniyet biriminin karargahını terk etmesinin tavsiye edildiği aktarıldı.

Öte yandan bazı yerel kaynakların eski Başbakan Cibali'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu iddiası üzerine Nahda Hareketi yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Nahda yetkililerinden biri olan Cibali'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunularak, yetkililerin Cibali'nin güvenliğinden tamamen sorumlu olduğu kaydedildi.

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