Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi hakkında tutuklu yargılama kararı

Susa Asliye Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı ve resmi sözcüsü Ruşdi bin Ramazan, konuya ilişkin Tunus resmi haber ajansına açıklamada bulundu.

Tunus'ta Ekim 2021'de açılan "İnstalingo Şirketi" davası kapsamında aralarında Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve ailesinin de bulunduğu birçok siyasi, gazeteci, blog yazarı ve iş adamı hakkında "yolsuzluk ve kara para aklama" iddiası bulunuyor.