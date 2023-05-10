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Dünya

Tunus'ta sinagoga silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Tunus'un Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu'na silahlı saldırı gerçekleştirildi. Üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıda dokuz kişi de yaralandı.

09:56 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Tunus

Tunus

Tunus
İçişleri Bakanlığı'nca Cerbe Adası'nda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıda bulunan kişinin güvenlik görevlisi olduğu belirtilen açıklamada, "Saldırgan, saldırı hedefiyle mühimmat elde etmek için bir iş arkadaşını öldürmesinin ardından Garibe Sinagogu'na ulaşmak üzere hareket ettiği esnada güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 2'si ziyaretçi, biri polis memuru olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Polisle çatışmaya giren saldırganın öldürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, 5'i güvenlik güçlerinden olmak üzere yaralanan 9 kişinin çevre hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Yahudilerin hac mevsimi nedeniyle binlerce kişinin ziyaret ettiği Garibe Sinagogu'nda hac etkinlikleri devam ediyordu.

Cerbe Adası'ndaki Yahudiler

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda Afrika'nın en eski sinagogunun yanı sıra 366 cami ve mescit bulunuyor.

Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor.

160 bin nüfuslu adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken 1200 civarında Tunuslu Yahudi yaşıyor.



#Tunus
#sinagog
#saldırı
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