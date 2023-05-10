Tunus'ta sinagoga silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Saldırıda bulunan kişinin güvenlik görevlisi olduğu belirtilen açıklamada, "Saldırgan, saldırı hedefiyle mühimmat elde etmek için bir iş arkadaşını öldürmesinin ardından Garibe Sinagogu'na ulaşmak üzere hareket ettiği esnada güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 2'si ziyaretçi, biri polis memuru olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.