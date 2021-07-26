Dünya Tunusun eski liderinden çağrı Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz
AFRİKA

Tunus'un eski liderinden çağrı: Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz

Tunus'ta yaşanan darbeye ilişkin ülkenin eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'den, 'direnme' çağrısı yapıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk halkının direnişini anımsatan Merzuki, "Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz. Türk halkı çok daha büyük bir darbe girişimini başarısızlıkla sonuçlandırdı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Tunusun eski liderinden çağrı: Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz
Munsif el-Merzuki

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararların "darbe" olduğunu söyledi.

Merzuki, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, "Yaşananlar bir darbe ve anayasa ihlalidir" dedi.

"TÜRK HALKI BAŞARDI"

Merzuki, Al Arabi kanalına yaptığı açıklamada da darbeye direnilmesi çağrısı yaptı. Türkiye'de yaşanan darbe girişimine dikkat çeken Merzuki, şunları söyledi:

  • Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz. Türk halkı çok daha büyük bir darbe girişimini başarısızlıkla sonuçlandırdı.

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TUNUS'TA NELER OLUYOR?

Cumhurbaşkanı Said, dün gece geç saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

GANNUŞİ: KARARLAR DARBEDİR

Said'in kararlarından sonra Katar merkezli El Cezire televizyonuna bir değerlendirmede bulunan Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararların yasal bir dayanağı olmadığını ve bir darbe niteliği taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanını bu kararları geri almaya çağırıyoruz çünkü bu kararlar halkı karanlığa sürüklüyor." demişti.

Gannuşi, Said'in kararları üzerine, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz." diye konuşmuştu.

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