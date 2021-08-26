Türk askeri Afganistan'dan döndü: İlk kafile Ankara'da

Türkiye, askerlerini Afganistan'dan tahliye ediyor. Taliban'ın ülkedeki yabancı askeri güçlerin çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar tanıdığı sürenin sona ermesine yaklaşık bir hafta kala Türkiye, askerlerin tahliyesine başladı.

Kararla birlikte Afganistan'daki yaklaşık 500 Türk askeri Türkiye'ye dönecek.

Bugün bir uçuş daha yapılacak

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan ilk tahliye uçağının 345 kişi ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandığını duyurdu. Saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçak daha sonra İstanbul'a devam edecek.

Bugün planlanan bir uçuş daha olduğu öğrenildi.

Bakan Akar: Askerimizin intikali en kısa sürede tamamlanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Kabil Havalimanı'ndaki Türk askerlerinin en kıza zamanda yurda intikal edeceğini belirtti. Akar "Havaalanında olağan dışı yoğunluğa rağmen aksaklık olmadan, TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir." ifadeleriyle de intikal için yapılan hazırlıklara değindi. Türk askerlerini taşıyan ilk uçak ise 11.45'te Ankara'ya inecek.

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Türk askeri ne zaman Afganistan’dan dönecek?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan’dan tahliyesine başlandı