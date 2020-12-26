Türk askeri Azerbaycan'da

Tuğgeneral Komutasındaki askerler Azerbaycan'a gitti. Ortak merkez faaliyetlerine Ocak ayında başlanacak.
Öte yandan Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile geçmişti.
Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiği hatırlatılmıştı.