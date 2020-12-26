Dünya Türk askeri Azerbaycanda
ASYA

Türk askeri Azerbaycan'da

Tuğgeneral Komutasındaki askerler Azerbaycan'a gitti. Ortak merkez faaliyetlerine Ocak ayında başlanacak.

Haber Merkezi Tvnet
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tuğgeneral Komutasındaki askerler Azerbaycan'a gitti. Ortak merkez faaliyetlerine Ocak ayında başlanacak.

Öte yandan Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile geçmişti.

Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi meclisten geçti
GÜNDEM
Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi meclisten geçti

Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiği hatırlatılmıştı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: Mehmetçik Azerbaycan'a şov için gidiyor
OYNAT 02:07
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: Mehmetçik Azerbaycan'a şov için gidiyor
Türk askerine Azerbaycan kapısını aralayacak tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereyi sert bir dille eleştiren Halk TV Sunucusu Ayşenur Arslan, 'Ne yapacak Mehmetçik Azerbaycan'da? Şov için, muhalefeti susturmak için gönderiliyor.' ifadelerini kullandı.


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