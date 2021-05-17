Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Lagos Atina'ya iade edildi

Alman polisinden skandal müdahale: Engelli Türk vatandaşını yere yatırıp copladılar

Alman polisinin Türk vatandaşlarına şiddeti devam ediyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde psikolojik rahatsızlığı bulunan 34 yaşındaki Selim Çiftçi, Alman polisinin şiddetine maruz kaldı. Olay anında polise “Dövmeyin, o zararsız, diye feryat ederek olayı anlatan Selim'in ablası Hatice Götürmen, 'Polisin orantısız ve acımasız güç kullanması anlaşılır bir durum değildir. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız” dedi.