Türk botlarını duyunca kaçtılar: Kasıtlı olarak bize ateş açtılar

Yunanistan’ın, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki saldırdığı Komoros bayraklı "Anatolian" isimli geminin yetkilileri Yeni Şafak’a konuştu. Geminin bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi Cengiz Oluc, Somali'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir tersaneye gitmek üzere seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenliği’nin aniden üzerlerine geldiğini, kendilerini durmaya zorladıklarını söyledi.

ULUSLARARASI SULARDAYDIK

Oluc, seyir halindeyken geminin bordasından şiddetli bir ses duyduklarını ifade etti. Hemen sese yöneldikleri dile getiren Oluc şunları söyledi: “Önce Yunan botunun bir tanesini gördüm. Sonra ikincisi geldi. Birisi dur diye bağırıyor, birisi silah doğrultuyor, birisi el işaretleriyle dur diyor. Ben radardan ve GPS cihazından nerede olduğumuzu teyit ettim. Gemimizin doğru yerde olduğunu görünce Yunanlılarda bizi silah zoruyla durdurmaya çalıştığını fark edip ikinci kaptana seyre devam etmesini, bizi durdurmaya zorladıklarını söyledim. Ben telsizle Kumkale Trafik Kontrol İstasyonu’na çağrı yaptım. Bizi durdurmaya zorladıklarını söyledim. ‘Türk karasularındasınız’ dedi bana trafik istasyonu. Kıyıya yakındık görüş açısı çok iyiydi çok net görünüyorduk”

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KASITLI OLARAK BİZE ATEŞ AÇTILAR

Yunan sahil güvenliğinin uluslararası sularda bulunması gerekiyordu ifadelerini kullanan Oluc şunları söyledi: “Ateş açtılar geminin köprü dediğimiz kısmı isabet aldı. Havaya da ateş açtılar. Sonra geminin altına halat attılar. Halatla geminin etrafında dolaştı ben önce anlamadım ne yapmaya çalıştığını sonra halat dolamaya çalıştığını anlayınca iki makine gidiyorduk birini boşa aldırdım halat pervaneye dolanıp motora zarar vermesin diye. Türk botlarının geldiklerini haber aldıklarından itibaren de Türk botlarının gelmesini beklemeyerek kaçtılar. Normal şartlarda kimsin, ne yapıyorsun, amacın ne diye sorar cevap veririm kontrole geleceğim der bilgi verir. Durup dururken Yunan istikametinde bile değilken gemiye müdahale edemez. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Daha önce Yunanistan'ın yakınlarından da geçtiğimiz olmuştu hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadık.”

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Bu resmen deniz korsanlığı

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan’ın ‘Anatolian’ gemisine yönelik saldısının deniz korsanlığı olduğunu söyledi. Olay sırasında gemide bulunan armatör temsilcisi Cengiz Oluc ile konuştuğunu ifade eden Yaycı, saldırının başladığı sıralarda geminin muhtemelen Türk karasularında olduğunu söyledi.

SALDIRI TÜRK KARASULARINDA

Tek tek sayarak Yunanistan’ın 2007 yılın bu yana benzer saldırılarda bulunduğunu dile getiren Yaycı şu ifadeleri kullandı: Yunan Sahil Güvenliğinin yaklaşık 30 dakika müdahalede bulunduğu kayıt altına alınmıştır. Başka bir deyişle, saldırının sona erdiği yaklaşık saat olan 14.00’de gemi çok net net bir şekilde 6 mil olan Türk karasuları içerisindedir. Yine Cengiz Oluc da “Son mevkiimizi kontrol için Kumkale Trafik Kontrol İstasyonunu telsizle aradım. Türk karasuları içerisinde olduğumuzu söylediler” diyerek saldırının bittiği noktanın Türk karasuları içerisinde olduğunu teyit etmektedir. Bu saldırının uluslararası sularda başlayıp bittiği şeklindeki resmi açıklamalar olayı basite indirgeme, küçültme olur. Bu çok ciddi bir milli güvenlik ve onur meselesidir. Yunan kolluk kuvvetleri, karasularımızın içerisine girerek, Türk vatanının içine girerek silahlı saldırı gerçekleştirmiştir! Bu açıkça Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanlarına silahlı saldırıdır! Diğer yandan, velev ki bu saldırı karasularımız dışında uluslararası sularda, yani açık denizde oldu ise dahi; bu da çok açık uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Açık deniz, hiçbir devletin egemenliğine tabi olmayan deniz alanıdır. Açık denizde bir geminin durdurulup arama yetkisinin kullanılabilmesi, belirli istisnalar dışında geminin bayrak devletinin yetkisindedir. Dolayısıyla, Yunanistan hukuku, yetki aşımı yaparak çiğnemiştir. Diğer yandan, Yunanistan’ın bu saldırısını deniz haydutluğu olarak tanımlayanlar da vardır, bu da büyük bir yanlıştır. Zira; Yunanistan’ın bu yaptığı deniz haydutluğu değil, 1856 Paris Beyannamesi’yle yasaklanan deniz korsanlığıdır çünkü bu saldırı devlet eliyle, devlet gemisi tarafından yapılmıştır. Yunanistan 1856’da yasaklanan deniz korsanlığını hortlatan serseri bir devlettir!

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KARŞILIK VERMELİYİZ

Türkiye, Yunanistan eliyle, Batı desteğiyle savaşa, çatışmaya çekilmek istenmektedir. Türkiye’nin gerekli tedbirleri alması gerekir. Ayrıca sahil güvenlik unsurları ülkenin kendi hükümran alanlarında yetki sahibidir. Bu bir deniz kuvveti unsuru değildir. Bu saldırı protestolarla görmezden gelinecek bir vaka değildir. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan “misliyle karşılık ve misilleme hakkını” saklı tuttuğunu duyurmalı ve gereğini yapmalıdır. Bu noktada askeri bir müdahaleden bahsetmediğimi vurgulamak isterim. O bizim bir ticaret gemimizi durdurdu ise biz de aynı şekilde onun iki ticaret gemisini durdurmalıyız. Önüne ateş ettiyse iki ticaret gemilerinin önlerine ateş etmeliyiz. Aynı şekilde misliyle mukabele budur.

Gemi seyrine başladı

Somali’den bakım için yola çıktığı bildirilen Ro-Ro gemisi “Anatolian”, Çanakkale Liman Başkanlığının seyir izni vermesinin ardından demir alıp yeniden seyrine başladı. Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında taciz ateşi açtığı “Anatolian” isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail’in uluslararası sularda saldırdığı “Mavi Marmara” olduğu ortaya çıktı. Yunanistan’ın saldırısı ile “Mavi Marmara”, uluslararası sularda İsrail’in ardından ikinci kez hedef haline gelmiş oldu.

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