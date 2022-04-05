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Dünya Türk Büyükelçiliği Kieve döndü
AVRUPA

Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Çernivtsi kentine taşınan Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, yeniden başkent Kiev'e döndü. Büyükelçilikten yapılan açıklamada "Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Büyükelçiliği Kieve döndü
Türkiye Kiev Büyükelçiliği

Türkiye Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı.

Yapılan açıklamada bugün itibariyle büyükelçiliğin tekrar Kiev'e taşındığı duyuruldu.

Türkiye Kiev Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız,

Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük.

Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz."
Türk Büyükelçiliği Kieve döndü

Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü

G​eçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı.
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