Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü

Türkiye Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı.
Yapılan açıklamada bugün itibariyle büyükelçiliğin tekrar Kiev'e taşındığı duyuruldu.
Türkiye Kiev Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız,
Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük.
Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz."
Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz.
Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz.— T.C. Kiev Büyükelçiliği / Посольство Туреччини (@TCKievBE) April 5, 2022