Dünya Türk Devletleri Teşkilatı Kazakistan hükümeti ve halkına desteğe hazırız
ASYA

Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan hükümeti ve halkına desteğe hazırız

Türk Devletleri Teşkilatından yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Kazakistan’daki son olaylar ışığında, Kazakistan’da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan’la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan hükümeti ve halkına desteğe hazırız
Arşiv

Kazak halkının sağduyusu ve normale dönme arzusuna güvenlerini vurgulayan teşkilat üye ülkeleri, "Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa mesajı da yer aldı.

Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.

Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor.

Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Kazakistan’daki durumu görüştü
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Kazakistan’daki durumu görüştü

Kazakistan Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Azırbek'ten son dakika açıklaması: Onlarca saldırgan yok edildi
DÜNYA
Kazakistan Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Azırbek'ten son dakika açıklaması: Onlarca saldırgan yok edildi

Kazakistan'da kaos: Protestocular cephanelik basıp ağır silahları ele geçirdi
DÜNYA
Kazakistan'da kaos: Protestocular cephanelik basıp ağır silahları ele geçirdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülke liderlerinden yardım istedim
DÜNYA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülke liderlerinden yardım istedim

ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.
Testleri geçti

Testleri geçti

Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri 'MODKOR' durduracak.
Bakan Kocadan kalabalık ortam ve omicron uyarısı

İşte Türkiye'de 2021'de çok satılan otomobil markaları.

​Bahçeli'den aşı açıklaması: Halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.

İşte Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.