Türk donanmasının Libya açık olması karadakiler için büyük güven yaratır

Türkiye'nin Libya ile 'deniz yetki sınırlandırma anlaşmasını' imzalamasının bölgede yeni bir dönem başlattığı herkesin malumu.

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırılarına sessiz kalan uluslararası toplum, Türkiye'nin bölgeye asker gönderme kararı sonrası harekete geçti.

12 ülkenin katılımıyla Berlin'de 'Libya Zirvesi' düzenlendi. Bu konferansta alınan ateşkes kararına rağmen, Hafter güçleri Misrata ve Trablus'a saldırmaya devam etti.

2 Ocak'ta Libya tezkeresinin TBMM'de onaylanmasının ardından, Türkiye bölgedeki askeri varlığını ise arttırdı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri Libya açıklarında faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Peki Türk savaş gemilerini bu bölgede olması ne anlama geliyor?

Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, savaş gemilerinin konumlarına ilişkin bilgisinin olmadığını altını çizerek, "Bütün okyanusların ve dünya denizlerinin yüzde 1'i kadar küçük olan Akdeniz'de her geçen gün büyüyen Türk donanmasının etki ve ilgi alanının Batı Akdeniz'e uzanmasının ve donanmanın uluslararası sularda varlık göstermesinin kimi, neden rahatsız ettiğini sorgulamak gerekir" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Akdeniz Kalkanı Harekatı Libya'ya kadar genişletilmeli

TÜRKİYE KİMSEDEN İZİN ALMAZ!

Türk savaş gemilerinin uluslararası sularda faaliyet göstermesi için kimseden izin almasına gerek olmadığının altını çizen Gürdeniz, "2000’li yılların başında Fransız ve Alman savaş gemilerinin zaman zaman Karadeniz’e çıkıp uluslararası sularda top atış eğitimleri yaptığını unutmadık. Kaldı ki iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz Cezayir, Tunus ve BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolündeki deniz sahalarına mücavir sularda donanmamızın varlık göstermesi ve Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarını uzaktan koruması kadar doğal bir jeopolitik refleks olamaz" diye konuştu.

REKLAM

'Mavi Vatan'ın Doğu Akdeniz sınırları.

TÜRK DONANMASI GÜVENCE KAYNAĞI

Türk donanmasının Libya açıklarında bulunmasının, bölgedeki Türk vatandaşları için güven kaynağı olduğunu vurgulayan Gürdeniz şu ifadelere yer verdi: