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Türk dostu piyanistin acı ölümü

Türk dostu Fransız piyanist Stephane Blet İsviçre’nin Cenevre kentinde, arkadaşı Mehmet Yıldız’ın evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Yıldız, “Maalesef kendi canına kıydı. Morali yerinde değildi. Polis herkesin ifadesini aldı, otopsi yapılıyor” dedi. Blet, yaptığı açıklamalardan dolayı PKK ve Siyonistler tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türk dostu piyanistin ​acı ölümü
Stephane Blet

Türk dostu Fransız piyanist Stephane Blet İsviçre’nin Cenevre kentinde kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz hafta Cuma günü meydana geldi. Gündüz saat 10.20’de uçakla Cenevre’ye giden Blet, şehirde yaşayan arkadaşı Mehmet Yıldız’la buluştu. Ardından Yıldız ve arkadaşlarının birlikte kaldığı eve giden Blet, sigara içmek için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti. Evde kalan isimler Blet’in intihar ettiği yönünde ifade verdi.

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PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİLDİ

  • Yeni Şafak’ın ulaştığı Mehmet Yıldız, acı olayı doğruladı. Blet’in son dönemlerde ağır depresyon içinde olduğunu ifade eden Yıldız, “Maalesef kendi canına kıydı. Morali yerinde değildi. Polis herkesin ifadesini aldı, otopsi yapılıyor. Son haftalarda durumu hiç iyi değildi. Oğlunu arayıp acı haberi verdim. O da ‘Hiç şaşırmadım’ dedi. Sosyal medyada olayın ardında siyasi bir sebep ve cinayet olduğu imaları var, ama öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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Fransız piyanist bir süredir Türkiye’de yaşıyordu. Fransa’da bir dönem mason localarının içinde bulunan Blet, daha sonra ayrılmış ve masonları hedef alan açıklamalar yapmıştı. Aynı zamanda Siyonizm karşıtı söylemleri ile tanınan Blet, PKK ve Siyonistler tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

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