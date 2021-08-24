Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı

Savaşın uğramadığı tek yer: Vahan Koridoru

Üç ülke sınırının (Afganistan, Pakistan, Tacikistan) kesişim noktasında yer alan Vahan (Wakhan) Koridoru, sarp konumundan ötürü savaşların uğramadığı, büyük güçlerin tutunamadığı ve tarih boyunca sakinlerine hep sükûnet sağlayabilen bir yer, günümüzde dünyada belki de savaş tehdidi altında olmayan yerlerden biri olan Vahan Koridoru'nun, yaklaşık 12 bin insana ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.