Dünya Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
ASYA

Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı

Kazakistan'ın ve Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov'un Kovid-19 testi pozitif çıktı. Toktar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
Toktar Aubakirov

Kazakistan'ın ve Türk dünyasının ilk astronotu olarak tanınan Toktar Aubakirov'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

TEDAVİ ALTINDA

Kazinform'un haberine göre, 21 Ağustos'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Aubakirov, bugün başkent Nur Sultan'daki Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nde tedavi altına alındı. Aubakirov'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Toktar, Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırmıştı.

Toktar Aubakirov, 2 Ekim 1991'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz TM-13 uzay aracı ile uzaya çıkan Türk dünyasının ilk astronotu olarak kayıtlara geçmişti.

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