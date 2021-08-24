Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı

Kazakistan'ın ve Türk dünyasının ilk astronotu olarak tanınan Toktar Aubakirov'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
TEDAVİ ALTINDA
Kazinform'un haberine göre, 21 Ağustos'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Aubakirov, bugün başkent Nur Sultan'daki Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nde tedavi altına alındı. Aubakirov'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Toktar, Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırmıştı.
Toktar Aubakirov, 2 Ekim 1991'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz TM-13 uzay aracı ile uzaya çıkan Türk dünyasının ilk astronotu olarak kayıtlara geçmişti.