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Dünya

Türk insani yardım görevlisi Ahmet Temel Madagaskar’da alıkonuldu: Büyükelçilik harekete geçti

Madagaskar’da yaklaşık 5 yıldır insani yardım çalışmaları sürdüren Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel, dün sabah saatlerinde güvenlik yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Temel, aradan geçen 24 saatin ardından alıkonulmaya devam ediyor. Konuya ilişkin devreye giren Türkiye Cumhuriyeti Madagaskar Büyükelçiliği’nin ise yerel makamlarla teması sürüyor.

13:59 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ahmet Temel, uygunsuz şartlarda geceyi karakolda geçirmek durumunda kaldı.
Ahmet Temel, uygunsuz şartlarda geceyi karakolda geçirmek durumunda kaldı.

Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yaklaşık 5 yıldır Madagaskar’da faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak dernek, başkente yaklaşık 900 km. uzaklıktaki Toliara’da 6 kişilik bir insani yardım gönüllüsüyle birlikte bir dizi insani yardım çalışması yürüttüğü esnada haksız bir engellemeyle karşı karşıya kaldı.



Dernek Başkanı Ahmet Temel, Türkiye Maarif Vakfı ile yapılan işbirliği neticesinde Toliara’da öğrencilere yönelik sınav gerçekleştirdiği esnada savcılık emriyle karakola davet edildi. İfadesini vermiş olmasına rağmen Temel, 24 saatten bu yana serbest bırakılmadı. Dün sabah saatlerinden bu yana gözaltında bulunan Ahmet Temel, uygunsuz şartlarda geceyi karakolda geçirmek durumunda kaldı.



İhtiyaç sahipleri destek için karakola geldi

Temel’in gözaltı süresinin uzamasının ardından bölgedeki insani yardım faaliyetleri de durmak zorunda kaldı. Günübirlik olarak sıcak yemek, temiz su, ekmek ve çeşitli yardımlarda bulunan dernek, gün içerisinde dağıtımlarını yapamayınca ihtiyaç sahipleri, karakolun önüne Ahmet Temel’e destek için bekledi.


Temel’e destek gösterisinde bulunan kalabalık, çok geçmeden polis tarafından dağıtıldı. Madagaskarlı ihtiyaç sahipleri, bir kez daha mağdur kaldı.


Ahmet Temel, uygunsuz şartlarda geceyi karakolda geçirmek durumunda kaldı.


Büyükelçilik devrede

Konuya ilişkin devreye giren Türkiye Cumhuriyeti Madagaskar Büyükelçiliği’nin ise yerel makamlarla teması sürüyor.


İhtiyaç sahipleri, karakolun önüne Ahmet Temel’e destek için geldi.


İnsani yardım faaliyetleri durdu

Haksız alıkonulma nedeniyle bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam edilemiyor. İhtiyaç sahipleri, bir an evvel Ahmet Temel’in serbest bırakılmasını talep ediyor.

#Ahmet Temel
#Madagaskar
#Gönüllü Vesileler Derneği
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