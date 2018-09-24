Dünya Türk kargo uçağının flabı koptu
AVRUPA

Türk kargo uçağının flabı koptu

Türk kargo uçağının flabı koptu

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı’na iniş sırasında ACT/MYCargo Havayolları’na ait kargo uçağının kanatta bulunan flabı koptu.

Haber Merkezi DHA
​Frankfurt Havalimanı’na iniş sırasında ACT/MYCargo Havayolları’na ait kargo uçağının kanatta bulunan flabı koptu. Kuyruğa çarpan flap parçası, uçağın gövde ve kuyruğunda hasara neden oldu.
​Frankfurt Havalimanı’na iniş sırasında ACT/MYCargo Havayolları’na ait kargo uçağının kanatta bulunan flabı koptu. Kuyruğa çarpan flap parçası, uçağın gövde ve kuyruğunda hasara neden oldu.

Frankfurt Havalimanı’na iniş sırasında ACT/MYCargo Havayolları’na ait kargo uçağının kanatta bulunan flabı koptu. Kuyruğa çarpan flap parçası, uçağın gövde ve kuyruğunda hasara neden oldu.

Olay, 15 Eylül gecesi meydana geldi. Suudi Arabistan Havayolları adına sefer yapan MyCargo’ya ait TC-ACM tescilli Boeing 747-400F tipi uçak inişini tamamladı.

  • Uçuş ekibinin sefer arasındaki rutin kontrolünde kopan flap parçası ve kuyruğa verdiği hasar tespit edildi.Dört motorlu Boeing 747 tipi uçağın sağ kanadına bakıldığında iç tarafta bulunan flabın koptuğu ortaya çıktı.

Olay için hemen Alman Kaza Kırım Araştırma Kurumu BFU’ya haber verildi. 18 Eylül’de kayıtlara giren kaza ile ilgili başlatılan araştırmada, uçağın düşün flap parçası bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor. Flap sistemi, uçağın iniş veya kalkışında kanat alanını büyüterek havada düşük hızlarda tutunmaya yardım ediyor. ACT/MyCargo’ya ait Boeing 747-400 tipi kargo uçağı, 16 Ocak 2017 tarihinde Kırgızistan’da Bişkek’e iniş sırasında düşmüştü. Olayda dördü mürettebat 36 kişi hayatını kaybetmiş ve altı kişi de yaralanmıştı.

Flap nedir?

  • Flaplar; uçakların genellikle kanat firar kenarında bulunan; kanat kamburluğunu artırarak öncelikle taşıma kuvvetini (L) ve kısmen de sürüklemeyi (D) artıran kumanda yüzeyleri. Flaplar uçuşun, özellikle iniş ve kalkış gibi düşük süratlerde daha yüksek taşıma kuvvetine ihtiyaç duyulan safhalarında kullanılırlar (açık duruma getirilirler). Pek çok uçak tipinde flapların birden fazla ayar düzeyi (açısı) bulunur.

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