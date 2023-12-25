Türk Kızılay Somali'de ışık olacak: Yüzlerce kişinin katarakt operasyonlarına başlandı

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı ilk günden bu yana bölgeye yardım için tüm olanakları zorlayan Türkiye, şehre bir sahra hastanesi kurmak için de son aşamaya geçti. Gerekli izinler alınırken, güvenli noktanın koordinatları da belirlendi. Teknik çalışmalar için bir heyetin Gazze’ye geçtiği incelemelerin ardından hastanenin kurulacağı belirtiliyor.