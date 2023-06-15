Türk komandoları Kuzey Mitroviça’da

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kosova Başbakanı Kurti dün gece bir açıklama yaparak, Sırbistan’dan gelen tüm malların Kosova’ya girmesini yasakladığını duyurdu. Kurti, ayrıca Sırp plakalı araçların da Kosova’ya alınmayacağını ifade etti.