Dünya Türk profesör Kolombiyada kayboldu
AMERİKA

Türk profesör Kolombiya'da kayboldu

Türk profesör Kolombiya'da kayboldu

Kolombiya'nın Medellin kentindeki EAFIT Üniversitesine 28 Kasım'da seminer vermek üzere giden Prof. Dr. Ramazan Gençay'dan 6 Aralık'tan bu yana haber alınamıyor. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, polisin Gençay ile en son görülen kişiyi tespit ettiği ve bu kişinin arandığını ifade etti.

AA
Ramazan Gençay
Ramazan Gençay

Kolombiya polisi, bir haftadır kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Ramazan Gençay ile son olarak birlikte görüldüğü kişiyi arıyor.

Kolombiya'nın Medellin kentinde 6 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan ve aynı zamanda Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

  • Kolombiyalı makamlar nezdinde konuyu takip eden Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, polisin Gençay ile en son görülen kişiyi tespit ettiği ve bu kişiyi aramaya devam ettiği bilgisini verdi.

Prof. Dr. Gençay, 28 Kasım'da, EAFIT Üniversitesi Ekonomik ve Finanslar Araştırmalar Merkezi'nde vereceği seminer için Medellin kentine gelmiş, seminerin ardından bir süre daha kentte kalmaya karar vermişti.

Ailesinin Ramazan Gençay'dan haber alınamaması üzerine yaptığı girişimlerin ardından, Gençay'ın en son 6 Aralık'ta kentteki bir salsa mekanının güvenlik kamerası görüntülerinde bazı kişilerle görüldüğü tespit edilmiş, akademisyenin kredi kartlarının ise 7-8 Aralık'ta kullanıldığı tespit edilmişti.

/**/
Operasyonlarımız sürecek

Operasyonlarımız sürecek

​Cumhurbaşkanı: ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz.
Adını ilk kez kullandı

Adını ilk kez kullandı

​Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti için Prens Selman'ı doğrudan işaret etti.
Harekatı bizzat izledi

Harekatı bizzat izledi

Akar: Bu görev tamam, yenileri için de hazırız.
Hava tamamsıra karada

Hava tamamsıra karada

Milyarlarca dolarlık yeni bir ihracat kalemi olabilir.
Vatandaş da devlet de kazanacak

Vatandaş da devlet de kazanacak

​Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Pazartesi günü başlıyor.
Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.
Tarım AVM geliyor

Tarım AVM geliyor

Türkiye'de ilk kez bu uygulama yapılacak.
Yüz şeklini değiştiren gıdalar

Yüz şeklini değiştiren gıdalar

Yüzünüzde noktalar, şişlikler varsa dikkat edin.

Ezanı susturacaklar

Ezanı susturacaklar

Sözde 'özgürlük yoldaşları', gece kulübüyle dolu şehirde ezan sesi için gürültü kirliliği diyorlar!

Günlüğü 25 bin TL

Günlüğü 25 bin TL

Evini-arabasını veren köşeyi dönüyor.
PKK tüm cephelerde vurulacak

PKK tüm cephelerde vurulacak

​Sınır hattını işgal eden PKK'ya harekat için geri sayım başladı.
Nazi Almanya'sının Müslüman Lejyonları

Nazi Almanya'sının Müslüman Lejyonları

Her biri için özel üniforma ve nişan belirlenmişti.
Savunma sanayiiçalışanlarına FETÖ operasyonu

Savunma sanayiiçalışanlarına FETÖ operasyonu

​Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerde çalışan 48 kişi için gözaltı kararı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​F.Bahçe, Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaştı.
Bu İngilizleri anlamak zor

Bu İngilizleri anlamak zor

AB Komisyon Başkanı Juncker: Ne istediğini bize söylesin.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.