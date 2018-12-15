Dünya Türk profesör Kolombiyada kayboldu
AMERİKA

Türk profesör Kolombiya'da kayboldu

Kanada Simon Frazer Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Ramazan Gençay’dan, EAFIT Üniversitesi’nde bir konuşma için ziyaret ettiği Kolombiya’nın Medellin kentinde 6 Aralık tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Yeni Şafak
Ekonomi profesörü Ramazan Gençay
Ekonomi profesörü Ramazan Gençay

Gençay’ın izini süren Medellin polisi, Profesörün en son 6 Aralık 22.30’da kentteki bir salsa mekânının güvenlik kamerasında görüldüğünü tespit etti. Görüntülerde Gençay’ın henüz kimliği belirlenemeyen kişilerle birlikte olduğu görülüyor. Polis, Gençay’ın 6 Aralık’tan beri kayıp olmasına rağmen, 7-8 Aralık tarihlerinde kredi kartının kullanıldığına dikkat çekti.

PASAPORTU OTEL ODASINDA BULUNDU

  • Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay’ın eşi Carole, Kanada basınına yaptığı açıklamasında, Gençay’ın pasaportu ve eşyalarının otelde bulunduğunu açıkladı. Kaçırıldığını düşündüğünü söyleyen eşi, Gençay’ın ilaçlarını alamadığından dolayı endişesini getirdi. Carole Gencay, kocasının duygusal karakterli, gezmeyi, salsayı ve yürüyüş yapmayı sevdiğini söyledi.

Aynı zamanda Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay hakkında açıklama yapan, Kanada Küresel İlişkiler Kurumu, Kolombiyalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını açıkladı.

/**/
Sözüne kimse inanmıyor

Sözüne kimse inanmıyor

Trump'ın eski avukatı Cohen, ilk kez konuştu.
Erdoğan ve Trump görüştü

Erdoğan ve Trump görüştü

Suriye'de etkin bir koordinasyon sağlanacak.
Çarpışma anı ortaya çıktı

Çarpışma anı ortaya çıktı

​Ankara'daki tren kazasının görüntüleri paylaşıldı.

Oğlum çevreni değiştir

Oğlum çevreni değiştir

​Kral Selman'dan Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan oğluna ültimatom.
Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Erdoğan: Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır.
ABD üslerine sığındılar

ABD üslerine sığındılar

Bölgedeki ÖSO unsurlarına da mesaj göndermişler.
Mağarada sıkıştılar

Mağarada sıkıştılar

Bakan Soylu: Askerlerimiz 6 teröristin etrafını sardı.
Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje
'Sarı yelek' tehdidine dava

'Sarı yelek' tehdidine dava

Türk-İş Sendikası Başkanı Atalay'ın sözleri yargıya taşındı.
Yeniden yüzde 1'in altında

Yeniden yüzde 1'in altında

Konut kredisinde büyük indirim yapıldı.
Sarı kar yağdı

Sarı kar yağdı

Halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.
ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

​Cumhurbaşkanı: Fırat'ın doğusu huzura kavuşacak.
Bu görev tamam

Bu görev tamam

Akar: Yeni hedefler için de hazırlığımız sürüyor.
Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.
Kazanın sebebisinyalizasyon değil

Kazanın sebebisinyalizasyon değil

​Bakan Turhan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama.
65 yıl önce hac ziyareti

65 yıl önce hac ziyareti

​Kutsal topraklardan az bilenen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.