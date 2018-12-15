Türk profesör Kolombiya'da kayboldu

Gençay’ın izini süren Medellin polisi, Profesörün en son 6 Aralık 22.30’da kentteki bir salsa mekânının güvenlik kamerasında görüldüğünü tespit etti. Görüntülerde Gençay’ın henüz kimliği belirlenemeyen kişilerle birlikte olduğu görülüyor. Polis, Gençay’ın 6 Aralık’tan beri kayıp olmasına rağmen, 7-8 Aralık tarihlerinde kredi kartının kullanıldığına dikkat çekti.

PASAPORTU OTEL ODASINDA BULUNDU

Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay’ın eşi Carole, Kanada basınına yaptığı açıklamasında, Gençay’ın pasaportu ve eşyalarının otelde bulunduğunu açıkladı. Kaçırıldığını düşündüğünü söyleyen eşi, Gençay’ın ilaçlarını alamadığından dolayı endişesini getirdi. Carole Gencay, kocasının duygusal karakterli, gezmeyi, salsayı ve yürüyüş yapmayı sevdiğini söyledi.

Aynı zamanda Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay hakkında açıklama yapan, Kanada Küresel İlişkiler Kurumu, Kolombiyalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını açıkladı.