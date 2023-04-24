Türk vatandaşları güvende

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmalar tüm hızıyla sürerken, Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesi dün başladı. Şu ana kadar 400’den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların şiddetlenmesiyle barış umudu azalırken, Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği’nden cumartesi yapılan açıklamada çatışma bölgelerindeki Türklerin karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden Türkiye’ye tahliye edilmesine karar verildiği açıklanmıştı.

ÜÇ KOLDAN OPERASYON

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, başkent Hartum’un güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden dün öğleden önce 3 otobüsle yaklaşık 140 kişilik kafile yola çıktı. Hartum’da ise Afrika Caddesi’ndeki otelde toplanan yaklaşık 500 Türk vatandaşı, saat 17.00’de 10 otobüsle yurda doğru hareket etti. Hartum Büyükelçiliğinin başkentin kuzeyindeki Kafuri Mahallesi’nde belirlediği diğer toplanma alanındaki yaklaşık 400 vatandaş da sahadaki güvenlik koşulları dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede tahliye edilecek. Türk vatandaşları, kara yoluyla ulaşacakları Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan hava yoluyla İstanbul’a intikal edecek.

Dünya harekete geçti

Sudan’da çatışmaların kızışmasıyla diğer ülkeler de tahliyelere başladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Hartum’daki büyükelçilik operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını açıklarken, Amerikalı diplomatlar ve aileleri tahliye edildi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da, İngiliz diplomatlar ve ailelerinin başkent Hartum’dan tahliye edildiğini açıkladı. Fransa ise ülkedeki Fransızlar ve diplomatik personel için “hızlı tahliye operasyonu” başlatıldığını, tahliye çalışmalarına Avrupalı ve müttefik ülkelerin vatandaşlarının da dahil edileceği belirtildi. Katar, Hollanda ve Yunanistan’dan da tahliye açıklamaları gelirken, Suudi Arabistan, kendi ülke vatandaşlarının yanı sıra 11 farklı ülkeden de toplamda 158 kişinin gemilerle Port Sudan’dan Cidde’ye getirildiğini duyurdu. İsveç medyası ise, Sudan’daki 100 vatandaşının tahliyesi için hükümetin bölgeye asker sevk etmeyi düşündüğünü iddia etti. Ancak daha önce hem Sudan ordusu hem HDK, yabancı bir ülkenin askeri varlığına karşı olduklarını ve tüm yabancı vatandaşların Sudan havalimanları vasıtasıyla güvenli bir şekilde tahliye edileceğini açıklamıştı.

İnternet kesildi

Tarafların 72 saatlik ateşkes kararına rağmen çatışmaların tüm hızıyla sürdüğü ülkede, dün neredeyse tüm ülkede internet kesintisi yaşandı. Şu ana kadar 400’den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda 3,500’den fazla kişi de yaralandı. HDK Genel Komuatanı Muhammed Hamdan Dagalo’nun kardeşi Abdulrahim Hamdan Dagalo, basına yaptığı açıklamada çok sayıda Sudan ordusu askerini ele geçirdiklerini ve esirlerin insani şartlarda muamele gördüklerini açıkladı. Hartum’daki bazı askeri tesislerin ele geçirildiğini de ifade eden Dagalo ayrıca, HDK Genel Komutanı kardeşi Muhammed’in operasyonları bizzat komuta ettiğini belirtti.

Darbecilerden dayanışma

Sudan’da orduya karşı harekete geçen HDK’ya destek tanıdık bir aktörden geldi. ABD medyasına çıkan haberlere göre, Libya’da meşru hükümete karşı darbe yapmayı deneyen Halife Hafter’in, HDK Genel Komutanı Dagalo’ya yardım için bir uçak dolusu silah yardımında bulunduğu belirtildi. Dagalo da, Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınmış meşru hükümetine karşı darbe girişiminde bulunan Hafter’e yardım için geçmişte Sudanlı Cancavid milislerini göndermişti. Öte yandan ülkenin kuzey komşusu Mısır’ın ise Sudan ordusuna yardım sağladığı iddia ediliyor.















